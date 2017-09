Foo Fighters dan un concierto secreto este sábado en Barcelona

16/09/2017 - 4:25

La banda estadounidense Foo Fighters presentará este sábado su nuevo disco 'Concrete and Gold' --editado el viernes-- en un concierto secreto, ha informado la discográfica Sony Music en un comunicado.

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El grupo de rock que lidera Dave Grohl regresará a la capital catalana después de más de 15 años sin actuar en Barcelona, y lo hará en un espectáculo solo para los fans.

Estos han conseguido sus entradas mediante invitación a través de los socios oficiales o con la reserva y compra del CD o LP en distintos puntos de venta.

Foo Fighters llevará 'Concrete and Gold' a los escenarios de festivales y estadios de todo el mundo; la gira estadounidense arrancará el 7 de octubre con en San Bernardino (Estados Unidos).

Tras el lanzamiento del sencillo 'Run', Foo Fighters desvelaron a finales de agosto el segundo tema 'The Sky Is A Neighborhood', y recientemente le ha tocado el turno a 'The Line'.