Un centenar de Harley Davidson harán una ruta motera a Fuenlabrada en el marco del festival Rockin'Fest

16/09/2017 - 8:29

Un centenar de motos Harley Davidson participarán este sábado, a partir de las 11 horas en una ruta motera a Fuenlabrada, en el marco de la concentración anual de esta marca de motos --C.A.F.E. HDC-- y del festival Rockin'Fest de La Fortuna, en Leganés.

LEGANÉS, 16 (EUROPA PRESS)

El festival, organizado por Honey Dripper y HDC 843, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Leganés y de la Junta Municipal de Distrito de La Fortuna.

De hecho, el recinto ferial de la calle San Pedro acogerá los conciertos programados de Los Coronas (este viernes, a las 00.15 horas), The Limboos, Hendrik Rover & Los Míticos Gt's, Flamingo Tours o Mario Cobo.

También contará con lo mejor de la escena Rockabilly-R&B-Surf como Marcos Sendarrubias, Tumba Swing, Border Caballero, Charlie Hightone & The Rock -It's, The Imperial Surfers o Les Panches Surfers.

Durante cuatro días el mundo del motor y la música Retro-americana se fusionarán en Leganés, donde también se programan Biker Show, exhibición de coches Americanos, una feria gastronómica de Food Trucks, una ruta motera por la ciudad y un mercadillo Custom. La entrada es gratuita.