La síndica de Barcelona defiende que el índice de precios de alquiler sea vinculante

16/09/2017 - 9:30

Exige un censo de pisos vacíos para evitar 'okupaciones' como las de 'narcopisos' del Raval

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

La síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha abogado por que el índice de precios de alquiler impulsado por la Generalitat sea vinculante y no orientativo, como está planteado: "Si queremos frenar el incremento de precios, no hay más".

Ha defendido que, además, es básico construir pisos de alquiler social y modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que los alquileres sean de al menos cinco años, en lugar de los tres actuales que fija esta normativa, que "castiga a los inquilinos", ha dicho en una entrevista de Europa Press.

Vilà ha criticado que grandes inversores compren edificios enteros con inquilinos y que traten de echarlos para reformar los pisos y alquilarlos o venderlos por un precio mayor, y ha augurado sobre esta práctica: "Yo creo que se frenará, no todo serán pisos de lujo porque no habrá capacidad económica. De alguna forma se deberá nivelar".

Ha exigido que se elabore un censo de pisos vacíos para que se movilicen y se ofrezcan en alquiler, y también para evitar que grupos organizados los 'okupen' y realquilen fingiendo que es legal y otras prácticas, como la 'okupación' de pisos vacíos en el barrio del Raval para traficar con droga.

Ha pedido que las administraciones trabajen conjuntamente ante estos pisos del Raval, y ha recordado que el tráfico droga no es competencia de la Guardia Urbana, por lo que considera necesaria la implicación de los Mossos d'Esquadra y también de la Guardia Civil: "Detrás de esto están los que de verdad hacen negocio, que no son los que están aquí", sino redes de tráfico.

Sobre las personas que acuden a drogarse a estos 'narcopisos', ha pedido no criminalizarlas porque requieren atención, y ha avisado de que multarlas no tendría sentido: "La mayoría de ellos no pagarían, porque seguramente son insolventes".

SALARIO MÍNIMO

Ha destacado que las dificultades de acceso a la vivienda están también "directamente relacionadas" con la precariedad laboral, por lo que ha pedido al Ayuntamiento seguir trabajando por el salario mínimo, asunto en el que considera que también debe implicarse la Generalitat.

Vilà ha advertido de que la salida de la crisis todavía no ha llegado a diversas esferas y que hay menos paro pero el empleo es más precario: "Yo diría que, en las capas bajas, la gente no tiene todavía los recursos necesarios para poder vivir con una cierta normalidad".

MÁS RECURSOS

Vilà ha asegurado que puede atender las quejas que recibe pero que una ciudad compleja como Barcelona requiere que su institución abra también investigaciones de oficio y trabaje en asuntos que no sean competencia del Ayuntamiento pero afecten a sus ciudadanos, como la salud: "Si tuviéramos más personal, podríamos hacer más investigaciones de oficio".

La síndica, que ha pedido trabajar para dar a conocer más la institución, ha avanzado que en otoño se aprobará previsiblemente el nuevo reglamento de la Sindicatura, a partir del cual abordará con el Ayuntamiento los recursos económicos y humanos que requiere su tarea.