Turismo.- Hoteleros "no cubren expectativas" de ocupación en julio y agosto aunque "no ha sido una catástrofe"

16/09/2017 - 10:16

Consideran que "el trabajo hecho día a día, con ajuste de precios, dará empate técnico" respecto al año pasado en rentabilidad, que "no fue malo"

HUELVA, 16 (EUROPA PRESS)

Las cifras de ocupación que se barajaban justo antes de verano para los meses de julio y agosto en la provincia no se han cumplido, no obstante aunque los hoteleros "no han cubierto" las expectativas, la situación "no ha sido una catástrofe" porque el turismo internacional ha mejorado y es una de las posibilidades para romper la estacionalidad turística en la provincia, según ha precisado el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, Rafael Barba.

En declaraciones a Europa Press, Rafael Barba ha remarcado que "la situación no es para lanzar alarmas, ni mucho menos pero no son las cifras esperadas".

En el mes de julio el grado de ocupación, según ha señalado, "bajó un 4,18 por ciento" respecto a este mismo mes en 2016, no obstante Barba deja claro que "ha sido la tónica" en otras provincias, a lo que ha añadido que "al haber menos demanda ha habido un descenso de los precios".

En cuanto a este mes, ha incidido en que los primeros 15 ó 20 días "se comportaron de forma extraña, con un descenso generalizado en Andalucía", a la par que ha precisado que la incidencia del incendio originado en Moguer el pasado 24 de junio y que afectó al entorno de Doñana y a la zona de Mazagón y Matalascañas, "ha sido valorado en un 0,7 por ciento", de lo que haya podido afectar a la ocupación.

En cuanto a agosto, a falta de recapitulación oficial, ha señalado que "la horquilla oscila entre un 79 y un 88 por ciento de ocupación, rondando la media en el 84 por ciento". A su juicio, "esto significa que estamos hablando de un descenso muy leve, de un 1,5 por ciento, respecto al mes de agosto del año pasado".

Por ello, considera que la media total de ambos meses "ha descendido", indicando además que se han reproducido los mismos problemas que el año pasado, refiriéndose a las ventas de última hora, no obstante el verano pasado "hubo un adelanto de ventas anticipadas que este año no se ha producido".

No obstante, ha remarcado que "el trabajo hecho día a día, con ajuste de precio, dará empate técnico" en cuanto a rentabilidad respecto al año pasado, que "no fue malo", sin embargo, aunque han recuperado "ya todo lo perdido desde el año 2007", comienzo de la crisis, creían que iba a ser "un año mejor que el pasado, que fue bueno".

PREVISIONES PARA SEPTIEMBRE

En cuanto al mes de septiembre, Barba asegura que la ocupación "va razonablemente bien", mostrándose sorprendido en cuanto al volumen de ventas y plazas, por lo que prevé "una mejora sustancial" respecto a este mismo mes del año pasado, ya que "el ritmo de reservas es interesante y podremos remontar tres puntos por encima".

Por último, ha manifestado que, a partir de la segunda quincena de septiembre, "el tipo de cliente y de oferta son distintos", indicando además que "la mejora del mercado internacional es un punto interesante a tener en cuenta no tanto para datos estivales, pero sí para el resto del año".