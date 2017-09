El Diputado del Común pide información sobre una posible vulneración a la intimidad por el uso de una Historia Clínica

El Diputado del Común ha pedido información a la Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios (ODDUS), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, sobre una posible vulneración a la intimidad respecto al tratamiento por parte del Servicio Canario de Salud (SCS) de la Historia Clínica (HC) de una paciente, Isabel Aguilar.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 (EUROPA PRESS)

En este sentido, Aguilar, jurista de profesión y que ha reconocido su situación de salud públicamente tras haber atravesado tiempo atrás anorexia nerviosa, ha solicitado amparo ante distintas administraciones e instituciones al entender que no se ha hecho un uso óptimo de su HC en el Hospital Universitario de Canarias (HUC).

"Me he quedado sin palabras cuando el pasado mes de junio de repente, aparecí sin médico asignado y tuve que acreditar que era residente en España. Mis datos aparecieron de forma errónea a cómo se habían aportado en un primer momento", ha expuesto en un comunicado.

Asimismo, añadió que sus datos "aparecían de una forma muy confusa y llegándose a mezclar con datos de los que yo no era titular y que jamás había ofrecido ni aparecían originariamente en el fichero informático".

Por el momento, Aguilar no ha querido ofrecer más indicadores acerca de este asunto. "Quiero y necesito plantearme de forma serena si tiene relevancia penal a fin de acudir a sede judicial. Hay que recordar que el simple acceso a la HC sin autorización pudiera tener contenido penal", expuso.

Además, señaló que en casos como el suyo, la recuperación requiere de pruebas y tratamiento especializado donde el factor tiempo es "esencial". añadiendo que "lo que no se puede permitir es que te pongan en una lista de espera cerca de medio año".

Por su parte, indicó que tuvo que recurrir a la sanidad privada debido al tiempo de espera para poder acceder al especialista al que le habían derivado.

EXIGE EXPLICACIONES

"Debido a sendas situaciones --continuó-- decidí exigir explicaciones ante distintas instancias. He acudido directamente a la gerencia del HUC y a la Consejería de Sanidad. Y, también he solicitado la intervención del Diputado Del Común, que está abordando ambos asuntos y que ya ha pedido informes a Sanidad".

Insistió, además, en no entender el comportamiento de la responsable máxima del HUC, "pues si manifiestas poniendo en valor el Servicio que te atendió, la gerencia te envía una misiva de agradecimiento, pero si persistes en tus reclamaciones por vulneración de derechos tardan medio año en contestar en el mejor de los casos".

"No pretendo ninguna complacencia ni paternalismos por parte de nadie. Sólo el reconocimiento de unos derechos y que situaciones tan irresponsables desde la gerencia del HUC, no se den", refiriéndose a la tardanza en contestar. "Y tal vez a un posible silencio a fin de que desistas. Lo que se traduce a mi entender en una clara opacidad, que no deberíamos permitir", concluyó.