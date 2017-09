Felpeto dice que a él y a los sindicatos les gustaría cerrar este mes el pacto educativo pero hay que seguir negociando

Asegura que "no habrá cambios" en la asignatura de religión y que la Junta apuesta por mantener la red de centros públicos y concertados "tal y como está"

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha admitido que le gustaría "firmar en este mes o cuanto antes" el Pacto Educativo en el que se van a incluir distintos acuerdos que van a marcar y definir el camino en el ámbito educativo para los próximos años y está convencido de que los sindicatos "también" estarían de acuerdo en plasmar ya esa rúbrica, aunque por el momento continúan las negociaciones.

"Nosotros nos comprometimos con los sindicatos en seguir dialogando estos próximos días a ver si es posible que alcancemos ese acuerdo", ha destacado Felpeto en una entrevista con Europa Press, donde ha explicado que este mes se convocará probablemente una nueva Mesa Sectorial, y ha remarcado que la Consejería lleva trabajando "todo el verano" este tema con los sindicatos.

Según ha detallado, en los últimos meses se ha trabajado en un acuerdo de mejora de las condiciones de trabajo del profesorado, que comprende, en relación con el profesorado interino, la derogación del acuerdo anterior y la redacción de uno nuevo; los criterios para la formación de nuevas bolsas; la futura Oferta de Empleo Público; reducir la carga lectiva hasta las 18 horas progresivamente, la atención a la diversidad, las plantillas de los centros de Infantil y Primaria y cuándo se recuperarán los profesores de apoyo en Infantil.

Felpeto ha reconocido que los sindicatos, a quienes ha agradecido su actitud, "lógicamente piden más" pero "yo les digo siempre que tenemos que hacerlo trabajando paralelamente en todas las áreas", ya que "no podemos mejorar totalmente las condiciones del profesorado y al mismo tiempo abordar el plan de infraestructuras" y que "habrá que hacer un poquito de una cosa y un poquito de otra".

COMPARECENCIA EN CORTES

Coincidiendo con el inicio del curso escolar 2017/2018, el consejero ha avanzado que ya ha solicitado su comparecencia en las Cortes para detallar cómo se ha desarrollado y abordar tanto "todos los posibles problemas relativos a la admisión como cualquier incidencia" de la que haya tenido conocimiento "y explicarla o aceptar el fallo si lo hubiera". En este sentido, admite que "no todo funciona absolutamente bien" y que "si existen fallos" hay que "tratar de subsanarlos".

"Hablaré de infraestructuras, de las condiciones de trabajo del profesorado y de las 20 horas, del comienzo de curso de estos días con datos que tengamos de todos y cada uno de los centros educativos", ha comentado el consejero, que ha indicado, sobre las críticas de la oposición ante el inicio del curso escolar, que "en general puede haber incidencias pero afortunadamente todo ha funcionado con cierta normalidad" y que una "anécdota" no puede considerarse como una "anomalía".

En cualquier caso, ha incidido en que no ha habido incidencias "a destacar" que hayan impedido comenzar el curso, salvo que los alumnos del Instituto del Señorío de Illescas (Toledo) han sido acogidos en el colegio mientras terminan las obras en el centro, que algún profesor no haya acudido, o que en algún pueblo el transporte escolar se haya encontrado "más alumnos" y ha habido que mandar otro vehículo, aunque "todo esto se asienta en los primeros días de clase". Por el contrario, ha valorado que "una de las mejores noticias" de este curso ha sido que "por fin" no se haya abierto ningún aula prefabricada nueva.

Una de las novedades del curso escolar ha sido la implantación de la nueva asignatura de Educación para la Igualdad, la Tolerancia y la Diversidad en 14 centros de Primaria y Secundaria que se han ofrecido "voluntarios", y con la que, según el consejero, se quiere "educar en valores de tolerancia, igualdad de género, prevención, aceptación del otro y atención a la diversidad", con independencia de que los valores "deben ser transversales" en todas las asignaturas.

Esta asignatura, cuyo currículo está elaborado con expertos, profesores de la Consejería y el Instituto de la Mujer, se evaluará su contenido no solo de forma continua como en otras materias, sino que por su carácter experimental se estudiará también "cómo llega al alumno y qué incidencia está teniendo en el comportamiento de esos alumnos" para ver, antes de llevarla a todos, "qué influencias positiva y qué actitudes" tiene.

GRATUIDAD DE LIBROS

También dentro del ámbito educativo y sobre la reunión que celebrará en octubre con la Federación de Empresarios de Papelerías y Librerías de Castilla-La Mancha, que ha pedido a la Junta que restaure la gratuidad de los libros de texto, el titular de Educación castellano-manchego ha asegurado que la Junta aboga "por que los materiales curriculares sean gratuitos para todos en las etapas obligatorias", pero que la idea es ir "recuperándolo gradualmente". Su respuesta "a día de hoy" es "que no se puede todavía recuperar para todos ese sistema gratuito" aunque "debemos tender a hacerlo", ha añadido.

Finalmente, y sobre la entrada de Podemos en el Ejecutivo y si ha habido alguna conversación en materia educativa sobre demandas como la reducción de horas de religión o de conciertos educativos, Felpeto ha admitido que "en estos días" desde la llegada de la formación morada no la ha habido, aunque el secretario regional de Podemos, José García Molina --ahora vicepresidente segundo del Ejecutivo-- "me lo ha preguntado en las Cortes antes de estar en el Gobierno y él sabe cuál es la respuesta".

En este punto, Ángel Felpeto ha señalado que, sobre la asignatura de religión, y "a las puertas de una nueva ley" educativa, ha aseverado que "aquí no habrá cambios" hasta que haya nueva norma; mientras que, sobre los conciertos educativos, ha explicado que "en este momento apostamos por mantener la red de centros públicos y concertados tal y como está".