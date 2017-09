AV.- Arenas advierte de que "no son tiempos de tibieza" ante una "república del odio a España"

16/09/2017 - 12:22

El vicesecretario de Política Regional y Local del PP, Javier Arenas, ha advertido este sábado de que "no son tiempos de tibieza" ante una "república del odio a España, que no va a triunfar porque el estado de derecho y sus instrumentos no lo van a tolerar", y porque hay una "mayoría silenciosa" que no está de acuerdo con "ese desvarío y esa locura".

CARMONA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Arenas durante el acto de inicio del curso político del PP de Sevilla, en la localidad de Carmona, en el que ha asegurado que "no son tiempos de tibieza porque se está con la ley y la democracia o no se está", al tiempo que ha insistido en que Cataluña "es mucho más que los separatistas".

"No son gobernantes ni merecen llevar las cuentas públicas ni defender el interés de los ciudadanos quienes quieren que los ciudadanos comentan delitos", ha defendido el dirigente 'popular', acusando a los separatistas y a sus "cómplices", entre los que ha citado a "Bildu, Otegui y Podemos", de querer "cargarse la democracia".

Junto a ello, ha pedido a quienes quieren que Cataluña deje de formar parte de España que expliquen "quién va a pagar las pensiones y los subsidios en Cataluña y la deuda de esta comunidad". "Sería bueno que contestaran", ha señalado el vicesecretario del PP.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))