Martínez Arroyo pretende abonar el 70% de la PAC en un mes y avanza dos nuevas ayudas para ganadería extensiva en C-LM

16/09/2017 - 12:59

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha avanzado que su departamento pretende abonar hasta el 70 por ciento del anticipo de los derechos de pago básicos de las subvenciones de la PAC, por valor de cerca de 400 millones de euros, en el plazo de un mes.

TOLEDO, 16 (EUROPA PRESS)

Así lo ha desvelado durante una entrevista con el programa 'A pie de campo' de Radio Castilla-La Mancha, recogida por Europa Press, donde ha señalado que ya se está trabajando para cumplir con este compromiso.

"Estamos ahora mismo trabajando para que el 16 de octubre los agricultores y ganaderos puedan cobrar el 70 por ciento. Es el primer día posible. Esto no ha sucedido aquí nunca. Veremos qué sucede, porque no sólo depende de nosotros", ha dicho Martínez Arroyo, quien ha acentuado el "esfuerzo encomiable" de los técnicos de su Consejería. "Muchas veces no se sabe qué hay detrás de esto, pero no es fácil pagar tantos millones de euros siendo la segunda comunidad autónoma de España con más número de beneficiarios".

PAGO A JÓVENES EN OCTUBRE

En otro orden de cosas, el titular de Agricultura ha anunciado además que se podrá pagar también en el mes de octubre hasta 1.270 ayudas de jóvenes agricultores recién incorporados al sector primario.

En concreto, podrán beneficiarse de esta línea de ayudas "todos aquellos jóvenes que se quisieron incorporar y que cumplían con los requisitos de la convocatoria", subvenciones que se pagarán con cargo al Programa de Desarrollo Rural y a ayudas del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Del mismo modo, se podrán satisfacer hasta 3.500 expedientes de mejora, "que también se van a resolver a finales de septiembre y principios de octubre". "Están a punto de cerrarse las resoluciones en las direcciones provinciales y cuando tengamos la información, resolveremos".

Por último, ha avanzado que se instaurarán en la región dos nuevas líneas de ayudas para la ganadería extensiva. Por un lado, ayudas para el bienestar animal de rumiantes pequeños --ovino y caprino--; y una nueva ayuda para ovejas y cabras que "ayudan" al pastar en la prevención de incendios forestales.

"Son ayudas nuevas, nadie tiene ese paquete. Tenemos mucho territorio pero hemos decidido apostar por la ganadería extensiva", ha finalizado.