Dastis se reúne con alcaldes del Campo de Gibraltar para trasladar luego a otros ministros "sus reivindicaciones"

16/09/2017 - 13:28

El ministro de Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha mantenido una reunión en Algeciras (Cádiz) con los alcaldes del Campo de Gibraltar en la que ha "escuchado atentamente sus reivindicaciones" que, según ha señalado, "trasladará" a los demás ministros que tienen competencias para ello.

ALGECIRAS (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Dastis ha agradecido a los alcaldes "el talante de su participación en esta reunión, sus intervenciones y su tono", así como la participación de la Junta.

Así, ha explicado que "el objetivo fundamental de la visita es manifestar el compromiso del Gobierno con el Campo de Gibraltar". "Nos preocupa y por tanto también nos ocupa. Nos preocupaba antes y nos preocupa también mucho ahora con motivo del Brexit", ha asegurado el ministro de Exteriores.

Según Dastis, "tenemos que asegurarnos que el resultado del Brexit no vaya a incrementar cualquier impacto negativo, sino como mínimo mantener la situación actual, y si es posible mejorarla", ha añadido.

"He anunciado mi compromiso de trasladar a los ministros, por razón de competencias, sus reivindicaciones", ha manifestado el titular de Exteriores, que se ha "comprometido también a volver al Campo de Gibraltar" y ha anunciado que se va a nombrar "un nuevo delegado del Ministerio para Gibraltar y el Campo de Gibraltar".

"Queremos hacer que una noticia triste, como es la salida de Reino Unido de la Unión Europea, no solo no tenga un efecto negativo, sino que sea un acicate para dar un impulso claro a la situación en el Campo de Gibraltar", ha incidido Dastis, que ha señalado que no tiene previsto hablar con el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.