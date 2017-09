Rajoy: "El referéndum no se va a celebrar porque liquida la voluntad de la mayoría de los españoles"

16/09/2017 - 13:56

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que el referéndum del 1 de octubre "no se va a celebrar" porque, a su juicio, supondría "la liquidación de la voluntad mayoritaria de los españoles".

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 (EUROPA PRESS)

Preguntado en un acto en Santiago sobre el acto en el que han participado el presidente de la Generalitat, la alcaldesa de Barcelona y los alcaldes pro-referéndum, se ha limitado a decir que a los regidores solo se les pide que cumplan le ley y no colaboren en la celebración de un referéndum "ilegal".

"La señora Colau ha dicho que ella no va a ceder locales para la celebración del referéndum", ha señalado, para luego añadir que, por ello, no hay "nada" que decirle a ella. No obstante, considera que le debe decir a los alcaldes que apoyan la celebración del referéndum que "hagan lo mismo que ella ha dicho que va a hacer".

