Adriana Lastra insta a los socialistas asturianos a "cerrar filas" desde el lunes con el nuevo secretario general

16/09/2017 - 14:59

Afirma que el PSOE vuelve a ser "el gran referente de la izquierda" y define a Adrián Barbón como "la voz de la militancia en Asturias".

OVIEDO, 16 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE y diputada socialista por Asturias en el Congreso, Adriana Lastra, ha instado este sábado a los socialistas asturianos a "cerrar filas" desde el lunes con el nuevo secretario general que resulte elegido con el voto directo de los militantes este domingo.

"Sé cuál va a ser el resultado de mañana y quien va a ganar", ha dicho Lastra durante su intervención en el acto de homenaje a las víctimas del Pozo Funeres. De este modo, adelantaba su voto al candidato Adrián Barbón, alcalde de Laviana y que estuvo vinculado desde el principio al proyecto del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Lastra afirmó que votará a Barbón "por trayectoria, por coherencia, porque sabe perfectamente lo que es la FSA-PSOE, porque nunca ha renegado de sus raíces ni de sus principios, porque fue valiente y luchó cuando nadie creía que esto podía salir adelante y porque fue la voz de la militancia en Asturias".

Adriana Lastra, que dedicó un saludo y "un abrazo muy fuerte" al otro candidato, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Gijón, José María Pérez, quiso trasladarse su "aprecio" pese a no votarle este domingo. "A partir del lunes todos a cerrar filas para que esta federación vuelva a ser una gran federación", remarcó la líder socialista.

Lastra hizo especial mención a la valentía durante el acto de homenaje, que aprovechó para incidir en que la FSA-PSOE ha demostrado en el último año estar "muy viva". "Los que nos daban por enterrados se equivocaron y siempre luchamos contra la resignación. Mañana vamos a volver a demostrar que esta federación está muy viva y que llega el cambio", ha añadido.

Recordando la consigna del 'No es no' y la abstención del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy, Adriana Lastra ha asegurado que "a veces se necesita un hecho concreto para que algo implosione y nazca con más fuerza".

"Y eso fue lo que le pasó al partido. No voy a agradecer a los compañeros lo que hicieron el 1 de octubre ni lo que hicieron obligándonos a abstenernos con el PP. No lo voy a hacer, pero si que es cierto que ahora mismo volvemos a ser el gran referente de la izquierda porque la militancia dio ejemplo de lucha, de valentía y de coraje. Así que gracias a vosotros, a ellos no, pero a vosotros sí", ha apuntillado Lastra.

Igualmente, la vicesecretaria general del PSOE ha señalado la necesidad de "reconocer" que el PSOE en Asturias está "perdiendo peso social". "Tenemos 14 diputados en la junta general de 45. Nuestro proyecto también hay que renovarlo", ha dicho, defendiendo la coordinación con "el proyecto político federal" para poder "volver a conectar con la gente revitalizando el partido y el proyecto político".

En el acto, al que acudió Adrián Barbón, intervinieron junto a Lastra el vocal de la comisión ejecutiva autonómica de la FSA-PSOE y exsecretario general del PSOE de Laviana, José María Solís; y el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, que estrenó en Asturias su primer intervención pública fuera de la Cámara Alta.

Ander Gil hizo hincapié al lugar especial del homenaje, tanto por el paisaje y como por el significado de recordar a hombres y mujeres que dieron hasta la vida "por defender unos ideales que siguen muy vigentes: la justicia, la libertad y la igualdad". Asimismo, remarcó la "importancia que tiene Asturias para los socialistas españoles", por conservar "las esencias" del socialismo pero también como "vanguardia" del proyecto político.