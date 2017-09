Amigos de la Tierra La Rioja critica "la destrucción" de las riberas del Najerilla en Camprovín

17/09/2017 - 10:08

Amigos de la Tierra La Rioja critica en una nota de prensa "la destrucción" de las riberas del Najerilla en Camprovín. Según han comprobado, se está realizando "una importantísima alteración de las riberas" del río Najerilla en dicha localidad riojana.

LOGROÑO, 17 (EUROPA PRESS)

Se trata de una serie de movimientos de tierras o más bien de gravas para construir una defensa que impida la inundación de una zona cercana a las riberas del Najerilla.

De acuerdo con la documentación que ofrece Amigos de la Tierra "esta obra no cuenta con las oportunas licencias, dado que no ha sido expuesta al público en la Comisión que trata las obras en suelo no urbanizable en La Rioja, y creemos que tampoco lo ha sido en la Confederación Hidrográfica del Ebro".

Es una obra "que tiene un importante impacto medioambiental, independiente de realizarse en solo 150 metros de riberas del Najerilla, dado que en esta zona hay presencia de visón europeo". Puede parecer que no tiene ninguna importancia pero se trata de una especie en peligro de extinción y cuyas poblaciones disminuyen año tras año. De hecho se trata del mamífero más amenazado de Europa.

Además este verano ha sido declarado por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como especie en peligro de extinción. "Desde luego obras como la presente en nada ayudan a recuperar esta especie".

Con todo ello, "reclamamos a la Confederación Hidrográfica del Ebro y a Medio Ambiente que paralicen inmediatamente estas obras e insten al promotor a que vuelva el río y las riberas del Najerilla a su estado inicial". Asimismo deben proceder "a imponer la sanción oportuna para que estos hechos no se vuelvan a repetir".