Gene Hoglan, referente del thrash metal mundial, completa la XIII edición de La Rioja Drumming Festival

17/09/2017 - 11:39

Enlaces relacionados La XI edición La Rioja Drumming Festival cuenta con seis maestros de los tambores de reconocida fama internacional (24/10)

La Rioja Drumming Festival, el evento anual de la bateríay la percusión mundial que se celebra en la ciudad de Logroño, informa de la incorporación para su XIII edición de Gene Hoglan, actual batería de la legendaria banda de thrash metal Testament y una de las figuras más reconocidas en el ámbito de los sonidos más extremos.

LOGROÑO, 17 (EUROPA PRESS)

La XIII La Rioja Drumming Festival se celebrará en Logroño los próximos días 29 y 30 de septiembre y se presenta como una de las ediciones más versátiles de la historia del festival, con nombres como Szilard Banai, Matt De Vallejo, Josh Dion, José Carlos Losada, Manolo Cascales, Glen Sobel y el habitual maestro de ceremonias, Dom Famularo.

A todos ellos se suma ahora Gene Hoglan como cabeza de cartel, y que llegará a Logroño para mostrar su personal estilo tanto en el lado didáctico de la MasterClass como en el del espectáculo, como parte del tradicional Drumshow nocturno.

UN SONIDO DE REFERENCIA EN EL METAL EXTREMO

Gene Hoglan inició su carrera en 1984 como técnico de luces y encargado de sonorizar la batería en Slayer antes de sus conciertos. A partir de ahí, una larga y prolífica carrera que le ha llevado a participar en algunos de los proyectos y bandas de mayor renombre dentro del lado más extremo del heavy metal, con una apreciada reputación como baterista de sesión y de estudio.

Una formación completamente autodidacta es el componente de fondo que termina de perfilar un estilo muy personal y reconocible. La precisión extrema alcanzada en la interpretación de ritmos vertiginosos, el uso del doble bombo o un abanico muy particular de arreglos y adornos definen al apodado hace años 'The Atomic Clock'.

Sus primeros trabajos discográficos se ubican a finales de los 80 y principios de los 90 con Dark Angel, si bien un punto de inflexión en su carrera pasa a ser su participación en la mítica banda Death a las órdenes del influyente Chuck Schuldiner, con quien registró dos de sus discos de mayor corte progresivo ('Individual Thought Patterns' y 'Symbolic', a principios de los 90).

Desde esa época, la carrera de Gene Hoglan ha sido enormemente prolífica, con participación decenas de proyectos, tanto en estudio como en giras de conciertos. De esta forma, ha trabajado tanto en proyectos discográficos como en los escenarios con bandas y artistas como Devin Townsend, Strapping Your Lad, Old Man's Child, Daemon, Meldrum, Opeth, Tenet o Fear Factory entre otros.

Con Testament ya tuvo un paso a finales de los años 90(con ellos firmó el disco 'Demonic'), y en 2012 se sumó de forma permanente a la banda en sustitución de Paul Bostaph. Con la histórica banda norteamericana ha grabado 'The Dark Roots of Earth' (2012) y el reciente 'Brotherhood of the Snake' (2016), y forma parte activa de un proyecto que recupera varias de las piezas de su formación más clásica (Chuck Billy, Alex Skolnick, Eric Peterson, Steve DiGiorgio).

El próximo día 30 de septiembre traerá a Logroño esas décadas detrayectoria reconocida y un estilo propio en el mundo del metal extremo.