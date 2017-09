La ONCE presenta este lunes al nuevo director en Ronda, Carlos Marín

17/09/2017 - 13:29

La alcaldesa de Ronda (Málaga), Teresa Valdenebro, presidirá este lunes el acto de presentación en sociedad del nuevo director de la ONCE en Ronda, Carlos Marín, que sustituye a Francisco José Valderas, que es ahora subdirector de la Organización en Córdoba.

RONDA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

Carlos Marín Beltrán (Granada , 1969), realizó formación en delineación y trabajó desde 1988 como programador en Diseño Asistido hasta que quedó ciego por accidente en 1990. En 1994 obtuvo el acceso a la Universidad para mayores de 25 años y a continuación cursó formación en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Granada (UGR).

Inició su etapa laboral, ya como afiliado a la ONCE, en 1999 como agente vendedor en Granada donde ha sido jefe de la Unidad Comercial de la Organización. En 2015 fue subdirector de la ONCE en Almería hasta este verano que desempeña la gestión como director en Ronda.

Carlos Enrique Marín, casado y con dos hijos, formó parte del equipo de Fútbol Sala de ciegos de la ONCE en Granada. El deporte, la lectura y la informática son sus principales aficiones. Desde 2007 se acompaña de Osane, su perra guía.

Su prioridad ahora como director de la ONCE en Ronda pasa por "ampliar la presencia social de la Organización en la ciudad y la comarca", y "abrirse más a la sociedad para sensibilizarla e implicarla más en la defensa de la integración del colectivo de personas con discapacidad", según ha afirmado en un comunicado.

El municipio de Ronda cuenta con 124 personas afiliadas a la ONCE de las 2.753 personas ciegas y con discapacidad visual grave que hay en la provincia de Málaga.

En el acto participarán el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Isabel Viruet, y el director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque junto a trabajadores y afiliados rondeños y representantes de otras organizaciones sociales de la ciudad.