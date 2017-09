Ciudadanos cuestiona el interés del Ayuntamiento por la seguridad de los ciclistas y las medidas de Grezzi

17/09/2017 - 14:08

Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València ha cuestionado este domingo el "interés" del equipo de gobierno por la seguridad de los ciclistas, ya que "lo único que (Giuseppe) Grezzi --concejal de Movilidad-- ha hecho en dos años fue entregar un folleto a las tiendas de alquiler de bicis que éstas tienen que imprimir cuando se les acaba", ha denunciado el edil Narciso Estellés.

VALÈNCIA, 17 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, la formación naranja informa de la presentación de varias preguntas por la seguridad de los ciclistas en las comisiones de Movilidad y Seguridad Ciudadana.

En concreto, según ha detallado Estellés, por los accidentes de ciclistas en lo que va de año y por las campañas de seguridad específicas respecto al uso de la bicicleta en la ciudad de València, la integración ciclista en el plan de seguridad vial de la ciudad y el "papel real" de la agencia de la bicicleta.

Estellés ha apuntado al respecto que "en mayo de 2017, los accidentes de ciclistas con peatones en València (26) ya estaban casi en las mismas cifras que en todo 2016 (30) y, sin embargo, no se ha hecho una sola campaña desde el Ayuntamiento al respecto". "El interés con la seguridad de los ciclistas por parte de Grezzi y el tripartito es más que cuestionable", ha aseverado.

Sobre este asunto, el concejal ha hecho hincapié en que "lo único que Grezzi ha hecho en dos años por la seguridad de los ciclistas fue anunciar un folleto multilingüe para las tiendas ciclistas el Día Internacional de la Bicicleta del año pasado". Y ha añadido que "la solución que les dio el Ayuntamiento cuando se les acabó el folleto es mandarles un PDF para que las propias tiendas se lo impriman".

"Grezzi ha montado para la galería una Agencia de la Bicicleta que no está funcionando, tampoco ha mostrado el Plan Director ciclista, y no aborda los problemas de seguridad de ciclistas y peatones", ha denunciado Estellés, para preguntarse "dónde está el proceso participativo de revisión de la ordenanza de circulación" tras "meses esperando algún avance que no aparece".