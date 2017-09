PSOE pide un nuevo modelo salarial que ponga fin al "empobrecimiento" de la clase trabajadora

17/09/2017 - 15:24

El Grupo Parlamentario Socialista por Granada ha expuesto la necesidad, a su juicio, de contar con un nuevo modelo salarial que ponga fin al "empobrecimiento" de la clase trabajadora y acabar así con "un mercado laboral precario con sueldos a la baja y una productividad repartida de manera injusta por culpa de las políticas del PP".

GRANADA, 17 (EUROPA PRESS)

"Desde el PSOE vamos a hacer todo lo posible por conseguir un nuevo Pacto de Rentas que mejore los salarios de los trabajadores y eleve el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros en 2020", ha asegurado la diputada nacional Elvira Ramón, que ha indicado que, para ello, su partido presentará iniciativas parlamentarias.

Según informa la formación socialista en una nota, Ramón ha recordado que en los últimos años "la masa salarial ha descendido en 40.000 millones de euros" y, ante esta situación, "los sueldos tienen que crecer para llegar a los niveles anteriores a la crisis, mientras que no sea así, el PP no puede vender una recuperación que a día de hoy no está llegando a los hogares de la provincia de Granada", ha añadido.

Tras lanzar la propuesta de incrementar los salarios alrededor del 2,5 por ciento en 2018 y que en años sucesivos, hasta 2020, ese porcentaje suba medio punto, la diputada ha insistido en que "se debe romper el modelo de sueldos de miseria con la subida de los mismos".

De igual modo, Ramón ha aludido a otras medidas como, además de la "imperiosa" necesidad de aumentar el mencionado SMI, la subida salarial a los funcionarios públicos por encima del uno por ciento la puesta en marcha del contrato de relevo o el contrato en prácticas con convenios de salarios mínimos para jóvenes.

Por su parte, el senador socialista José Martínez Olmos ha indicado que, junto a todo lo anterior, "resulta indispensable la derogación de la reforma laboral del PP para desterrar de una vez por todas los abusos de los contratos temporales y empoderar a la clase trabajadora en las negociaciones laborales".

Una vez ha reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy "celeridad" en la toma de decisiones en esta materia, el senador tampoco ha obviado la "desigualdad manifiesta" entre hombres y mujeres por lo que ha reclamado "mismas posibilidades de acceso y condiciones en cualquier puesto de trabajo".

"La crisis ha sido la puntilla para las mujeres: sus tasas de desempleo son elevadas, las peores tareas y salarios precarios han sido para ellas". "La discriminación es un hecho que confirman las estadísticas", ha manifestado Martínez Olmos.

Asimismo, ha detallado que el PSOE está trabajando en la futura Ley de Igualdad Salarial, que será presentada como proyecto de ley, y que, como ocurre en Alemania, contempla la exigencia de que las empresas den a conocer un cuadro de transparencia con las retribuciones. "Las mujeres conocerían así la discriminación de las que en ocasiones son objeto y podrían así denunciarlo", ha concluido.