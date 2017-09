Preocupación del PSPV por una denuncia "no desmentida por el Gobierno" de falta de trabajadores en cárceles de Castellón

17/09/2017 - 18:51

La Ejecutiva Provincial del PSPV en Castellón ha expresado su preocupación ante una denuncia sindical "no desmentida por el Gobierno del PP" de que en las cárceles de la provincia "hay 105 trabajadores menos de los necesarios".

CASTELLÓN, 17 (EUROPA PRESS)

La formación ha criticado en un comunicado el "silencio" y la "callada por respuesta" del subdelegado del Gobierno en Castellón, David Barelles. "Si la denuncia sindical es cierta, el riesgo de incidentes graves en el interior de las dos prisiones de Castellón resultaría muy alto", advierten los socialistas.

Ante esta situación, el PSPV de Castellón ve necesario que Barelles "aclare si la seguridad de los internos y los funcionarios de ambas prisiones está o no en peligro", dado que considera "muy grave que se diga que en una cárcel como la de Albocàsser hay 80 funcionarios menos de los que serían necesarios y otros 25 en la de la capital de la provincia".

Para la Ejecutiva Provincial, "es grave la denuncia sindical y mucho más el silencio del Gobierno del PP, del subdelegado en Castellón, quien, de entrada, no desmiente a los sindicatos". "Que Barelles dé la callada por respuesta y no efectúe ningún tipo de desmentido nos hace temernos lo peor", afirman los socialistas.

Las denuncias de los trabajadores resultan "muy preocupantes" para el PSPV de Castellón, que detalla que dicen que "con la falta de personal, se está produciendo un importante aumento de la conflictividad social dentro de las prisiones, donde los funcionarios denuncian que las agresiones que sufren son más frecuentes de lo que la opinión pública cree". Una circunstancia "mucho más preocupante en Albocàsser, donde los historiales delictivos de los internos, por regla general, resultan mucho más complicados".

"RECORTES SALVAJES DE PERSONAL"

Por todo ello, la Ejecutiva Socialista de Castellón ha asegurado que "los Gobiernos de Rajoy serán recordados en la provincia como aquellos que aplicaron recortes salvajes de personal, que no tenían otro objetivo que desmantelar los servicios públicos".

"Solo así se entiende que las Cercanías no funcionen porque no hay maquinistas, que no se puedan hacer exámenes de conducir porque no hay examinadores, que haya menos policías nacionales de los que se necesitan o que el riesgo de conflicto social en el interior de las cárceles se haya incrementado de forma exponencial".