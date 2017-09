Los altercados de Majadahonda comenzaron con la protesta de unos jóvenes al negarles entrar a la carpa llena

17/09/2017 - 19:58

Los altercados ocurridos esta madrugada en el recinto ferial de Majadahonda, que se han saldado con 27 detenidos y varios agentes heridos, comenzaron por los objetos lanzados por varios de los jóvenes en protesta porque no pudieron entrar a la carpa debido a su sobreaforo.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Según ha relatado a Europa Press el alcalde del municipio, Narciso de Foxa, tras reunirse esta tarde con responsables de la Policía Local, Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil, todo comenzó sobre las 4.40 horas, cuando una grupo de entre 1.000 y 1.500 personas intentaron acceder a la carpa donde actuaba un DJ, pero que cuya entrada estaba cerrada ya por sobreaforo.

Aunque la carpa tiene capacidad para 8.000 personas, según la normativa del Ayuntamiento no se puede dejar pasar por seguridad a más de 4.000. Ante esta situación, un grupo de jóvenes empezó a protestar y provocar incidentes con los guardias de seguridad, alguno de ellos fue agredido.

Entonces, llamaron a la Guardia Civil y a la Policía Local, que intervinieron para impedir que los jóvenes entraran a la fuerza en la carpa. Así, detuvieron a varias personas, momento en el que un grupo de jóvenes comenzaron a lanzar botellas y todo tipo de objetos contundentes contra los agentes.

Los desórdenes se extendieron a todo el recinto ferial, "siempre provocados por este grupo de personas, que fueron empujando hacia fuera", ha indicado el regidor. A las 6 de la mañana la situación quedó controlada.

En total, fueron arrestados 27 jóvenes acusados de desórdenes públicos, y algunos de ellos también de atentados y resistencia a la autoridad. De ellos, siete son menores y dos de estos menores de edad son mujeres. Además, hay 6 guardias civiles heridos y dos policías locales heridos leves. Entre los detenidos, no hay ninguno que presente lesiones, ha apuntado el alcalde.

Sin embargo, según fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid 112, de los 27 arrestados, 21 de ellos pidieron parte de lesiones. Los sanitarios del Summa atendieron a 19 de ellos, que presentaba heridas superficiales, por lo que han sido dados de alta en el lugar. Los otros dos han sido trasladados al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda con una luxación de hombro leve y un traumatismo craneoencefálico leve, respectivamente.

Además, según fuentes de la Guardia Civil, el número de heridos consecuencia de la refriega se eleva a 13 guardias civiles y dos policías locales. Varios de ellos ha precisado puntos de sutura. Seis de los guardias civiles fueron atendidos a las 8 de la mañana por golpes y contusiones. Todos han recibido el alta en el lugar. El resto han sido asistidos por Protección Civil de Majadahonda y en centros de salud, también por cortes y golpes leves.

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN

De Foxa ha destacado las medidas de autoprotección que se habían tomado por parte del Ayuntamiento, como el cambio de botellas de vidrio por recipientes de plástico antes de entrar al recinto ferial. Concretamente, los servicios de limpieza del Ayuntamiento recogieron más de 1.000 kilos de botellas en el recinto ferial y otro 3.700 kilos de cristal fuera.

"Gracias a ello y esta serie de medidas más de autoprotección no hay que lamentar ningún herido grave, que si no estoy seguro que se hubiera producido", ha indicado.

Respecto al incendio de arizónicas originado también de madrugada en la zona, cerca del Hotel Majadahonda, el primer edil majariego ha negado que se produjera por un bote de humo, "ya que no se lanzó ninguno, porque no había antidisturbios". Cree que las versiones de que fue provocado accidentalmente por la Guardia Civil proceden de "una intoxicación por parte de grupos afines a los violentos". El incendio fue controlado rápidamente por los Bomberos de la Comunidad de Madrid y afectó levemente a una fachada, según ha apuntado.

"DOS BROTES DE VIOLENCIA EN 14 AÑOS"

Por último, Narciso de Foxa ha señalado que en los últimos 14 años sólo ha habido "dos brotes leves de violencia", teniendo en cuenta que los sábados y domingos de las fiestas se reúnen en el recinto ferial cada día unas 25.000 personas.

"La seguridad hay que tomársela muy en serio. Pero en la carpa la mayoría de las veces o casi siempre no ocurre nada. Fue un viernes absolutamente tranquilo, con 20.000 personas. Y el sábado hasta las 4.40 también fue tranquilo. Las intervenciones de Cruz Roja fueron las normales, con intoxicaciones etílicas y alguna agresión. Vamos a seguir incrementando las medidas de seguridad. Esto no es consecuencia de la carpa, es consecuencia que una serie de personas que no se han conformado con quedarse fuera y quería entrar de forma violenta", ha reiterado.

Por último, el alcalde ha agradecido "de verdad" la actuación de Guardia Civil y Policía Local porque "gracias a ellos no se ha producido heridos ni incidentes de mucha más gravedad". "Han sido un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. También agradecer a Cruz Roja por su intervención y la ayuda prestada por toda la noche y a Protección Civil también presentes dentro del dispositivo del seguridad de las fiestas. Todos los protocolos se han cumplido y se han demostrado eficientes", ha concluido.