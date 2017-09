Mayer y Mato declararán hoy acusados de malversación y prevaricación al denunciar en Fiscalía el convenio del Open

18/09/2017 - 7:33

El juzgado de instrucción número 21 de Madrid ha citado para hoy lunes a las 10.30 horas a declarar en calidad de querellados al delegado de Hacienda del Ayuntamiento de la capital, Carlos Sánchez Mato y a la de Igualdad, Celia Mayer, acusados de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario tras denunciar ante la Fiscalía el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Mutua Madrid Open.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Según la providencia fechada a 16 de junio, a la que tuvo acceso Europa Press, la magistrada admite a trámite una querella presentada por el Grupo Popular del Ayuntamiento y citó a declarar a los dos concejales junto a la exconsejera de Madrid Destino Ana Varela.

La resolución judicial explica que se admite a trámite la querella al entender que reúne los requisitos marcados por el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid presentó una querella contra los dos concejales así como contra Ana Varela, en su calidad de directivos de Madrid Destino, por "prevaricación" y "malversación de caudales públicos" en el encargo de dos informes externos para denunciar presuntas irregularidades penales en el convenio firmado por el Ayuntamiento de Madrid en época de Alberto Ruiz-Gallardón con Madrid Trophy Promotion (MTP), encargada de la organización del Mutua Madrid Open.

En relación a los motivos de la querella, el portavoz del PP en el Consistorio, José Luis Martínez-Almeida, explicó que su grupo decidió presentar esta querella directamente al juzgado al ser los hechos "graves" y "bien caracterizados desde el punto de vista penal". Además, detalló que la prevaricación sería como consecuencia de la falta de justificación de los informes encargados, "más allá de la evidente intencionalidad política".

"Creemos que debía haber ido a concurso público, pero si no fuera así al menos se tenían que haber pedido tres ofertas, que tampoco se solicitaron y se hicieron a doc a dos despachos de abogados", explicó a finales de mayo el portavoz popular, destacando que es "obvio" que hay un caso de malversación.

Los populares sostienen que puede haber presunta malversación ya que había tres informes de la asesoría jurídica que descartaban ilegalidad alguna en el convenio de tenis y que había un cuarto informe que descartaba también cualquier tipo de irregularidad.

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, calificó también a finales de mayo la interposición de la querella contra él como una medida de "despiste" para "intentar liar al personal". Insistía entonces en que acciones como esa no son más que "cortinas de humo" por parte de un PP "trufado de casos de corrupción y absolutamente incapaz de tener una postura digna en el momento actual".

Tras resultar querellados, los Grupos Municipales de PP y Ciudadanos pidieron la dimisión de ambos munícipes, así como la presidente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. La alcaldesa de la capital ha insistido en que no tienen la calidad de investigados. "No hay nada más que seguir un poco el procedimiento judicial para saber que esos compañeros no están imputados. No tengo más que decir", ha expresado hoy mismo.