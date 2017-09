Podemos recuerda que es el PP quien lleva "mintiendo 20 años a los vecinos" sobre el soterramiento

18/09/2017 - 9:06

El secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha condenado los actos violentos ocurridos estos días "que nada tienen que ver con la Plataforma Pro-Soterramiento y sus pacíficas y legítimas reivindicaciones", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

MURCIA, 18 (EUROPA PRESS)

Urralburu ha pedido al Partido Popular que no use "los actos violentos de un grupo muy reducido de personas" para "atacar a Podemos o a la Plataforma Pro-Soterramiento". Al PP "se le ve el plumero, después de décadas mintiendo y robando ahora intentan desviar el foco de atención sobre un problema que han generado ellos y sobre el que no tienen ninguna respuesta", ha añadido.

El secretario general de Podemos Región de Murcia ha afirmado que los vecinos y vecinas del pro-soterramiento "llevan treinta años de lucha, cada martes concentrados en el paso a nivel de Santiago el Mayor y nunca hemos podido ver a miembros del Partido Popular apoyar sus reivindicaciones. Es más, se les ha maltratado, se les ha ninguneado e ignorado todos estos años".

Además, Urralburu ha recordado al Gobierno regional que en la ciudad "no hay murcianos de primera y de segunda" y que "no todo vale para intentar cortar una cinta justo antes de las elecciones y mucho menos partir la ciudad en dos".

"Podemos, como la Plataforma, quiere una ciudad unida", según Urralburi, quien ha dicho que el PP, con tal de incluir la llegada del AVE en su propaganda electoral, "es capaz de pasar por encima de quien sea. Aunque sean vecinos y vecinas que están luchando por sus derechos y una vida digna".