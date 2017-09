César Sánchez cree que la tasa turística es un "error" y que el PSOE se ve "forzado por la izquierda radical"

18/09/2017 - 11:42

El presidente de la Diputación de Alicante, el 'popular' César Sánchez, ha manifestado que la aplicación de una tasa turística en la Comunitat Valenciana sería un "error" y que el Partido Socialista se ve "forzado una vez más por la izquierda radical", en referencia a Podemos. Al tiempo, ha señalado que está convencido que el secretario autonómico de la Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, "no está de acuerdo" con poner en marcha esta medida.

ALICANTE, 18 (EUROPA PRESS)

Sánchez ha hecho estas declaraciones a los medios este lunes, antes de inaugurar la jornada 'Territorios que avanzan: Inteligencia, Innovación e Infraestructuras como vectores de progreso', al ser preguntado por el apoyo de las Corts a la implantación de una tasa turística planteada por Podemos. La propuesta contó con el apoyo de Compromís y de cinco diputados no adscritos --los cuatro ex de Cs y la ex de Podemos--, frente a la abstención de PSPV y Ciudadanos y el rechazo del PP.

"A LOS PIES DE LOS RADICALES, DE LOS COMUNISTAS"

"Eso es lo que pasa --ha razonado Sánchez-- cuando el presidente de la Comunitat, el socialista Ximo Puig, en vez de recibir la mano tendida del Partido Popular en las Corts Valencianes para intentar dar moderación a la vida pública se echa a los pies de los radicales, de los comunistas y de quienes funcionan a base de ocurrencias". Por ello, ha insistido en pedir a Colomer y Puig que acepten el ofrecimiento del PP para "devolver la normalidad institucional" a la Comunitat.

Asimismo, el presidente provincial ha afirmado que la implantación de esta tasa turística "no es una buena noticia" ni "lo más acertado" para la Comunitat, ya que, como ha explicado, la autonomía y, en particular, la Costa Blanca, son un caso de éxito en materia turística y a su juicio "lo que funciona bien no tenemos por qué cambiarlo". A ello ha añadido que esta medida penalizaría al sector, por lo que ha reclamado más diálogo con la sociedad civil y los empresarios.

De este modo, Sánchez ha avanzado que en breve se reunirá con el sector, que necesita "ayudas, no trabas", y "en ningún caso nuevos impuestos". Al respecto, ha apuntado que es "sorprendente" que "siga habiendo listas de espera, problemas con la dependencia y sigan sin ponerse en marcha nuevas instalaciones educativas", mientras que el Consell tiene "más dinero que nunca en los últimos años" y una mejor financiación por parte del Gobierno central, pero continúa planteándose nuevos impuestos, por lo que ha indicado que "no hay una buena gestión".

En este sentido, ha calificado de "desviación de las responsabilidades" y de "ocurrencia" el hecho de que los ayuntamientos ahora tengan que construir los colegios, al igual que la tasa turística. No en vano, ha criticado que se empieza por esto y "se acaba poniendo en marcha una televisión" cuando "no es el momento" y "abriendo embajadas en el extranjero como Cataluña".

Por esto, ha demandado al Consell que aclare "muy bien" a qué destina el dinero público y le ha reprochado que "no se puede vivir permanentemente de la pancarta y haciendo oposición desde el Gobierno", ya que "tienen que responder, cumplir y ser serios".