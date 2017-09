Airbus reconoce dificultades para vender el A400M y el A380 y asegura que cerrará un contrato para el C295 con India

18/09/2017 - 12:48

Insta a España a decir "explícitamente" que quiere participar en el programa para un único avión de combate europeo

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de Airbus España, Fernando Alonso, ha reconocido este lunes las dificultades que están teniendo para encontrar nuevos clientes del A380 y del A400M, aunque se ha mostrado convencido de que van a vender nuevas unidades del A400M porque es "el único en su categoría", al mismo tiempo que ha señalado un nuevo contrato pendiente de aprobar para 56 aviones C295 para la India.

Así lo ha señalado en un desayuno informativa de Forum Europa, donde la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha presentado el conferenciante, destacando su capacidad de "buscar soluciones e ir más allá de recelos y prejuicios" y apuntando los 45.000 empleos entre directos e indirectos que aporta el sector aeronáutico en Andalucía.

Alonso ha detallado que al A380 cuenta con "una ventaja competitiva reducida". "No conseguimos vender este avión", ha advertido Alonso, quien ha reconocido que, "aunque es el mejor avión", no convencen a las aerolíneas para hacerse con uno de estos modelos. En esta línea, ha afirmado que la compañía lleva "cuatro o cinco años sin vender ninguno", lo que afecta a Puerto Real (Cádiz) y a Tablada en Sevilla por la reducción en la producción que conlleva.

Respecto al A400M, Alonso ha señalado las 174 unidades vendidas dentro de este programa, pero ha afirmado que para que el programa funcione deben vender "otras tantas a la exportación". Tras indicar los "graves problemas" del año pasado con los motores, ha llamado la atención sobre la dificultad de encontrar clientes nuevos cuando los que ya operan con el A400M vuelan poco.

No obstante, se ha mostrado convencido de que el A400M va a venderse, aunque cueste arrancar las ventas, por lo que hay que "adaptar el ritmo de fabricación".

ACCIDENTE DEL A400M

En cuanto al informe técnico pericial elaborado por la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes Aeronaves Militares (Citaam) sobre el accidente del A400M del pasado 9 de mayo de 2015, Alonso ha apuntado que "no ha salido nada que no supiéramos ya y hubiéramos corregido".

"Es un informe extremadamente completo de un accidente muy complejo", ha indicado, toda vez que ha asegurado que "el 80 por ciento de las acciones que recomienda el informe ya están cumplidas". De esta manera, ha garantizado que la aeronavegabilidad de la flota desde el accidente ha estado asegurada correctamente".

En cuanto al nuevo contrato de 56 aviones C295 con la India, el presidente de Airbus España ha apuntado que "los tiempos allí son distintos", pero "somos el único avión seleccionado y cumplimos todas las especificaciones". "Solo queda por abrir el sobre y negociar, pero ahí llevamos ocho meses", ha advertido.

"Ser más proactivos es peor, no ayuda y no es un problema de presión política", ha subrayado, a la vez que ha hecho hincapié en que ganarán "seguro" ese contrato "aunque no se sabe cuándo".

Así, respecto a la fabricación del C295, programa que se realiza en Andalucía, Alonso ha señalado que, aunque es "líder en su mercado", al ser "un mercado pequeño sufre altibajos".

UN ÚNICO AVIÓN DE CAZA EUROPEO

El presidente de Airbus España ha señalado que el avión de combate Eurofighter se encuentra "al final de su recorrido", por lo que ha instado a pensar "cuál será el nuevo avión de combate para Europa". En este sentido, ha recordado las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y de la canciller alemana, Ángela Merkel, en las que impulsaban la creación de "un único avión de combate".

En este asunto, Alonso ha reclamado que el Gobierno español diga "explícitamente" y con "un mensaje inequívoco" que España quiere participar en este programa. "No queremos ser colaboradores, queremos ser parte del proyecto", ha indicado.

"No hay sitio para que cada uno tenga su avión. Iríamos al desastre. Hay que hacerlo juntos y un único avión", ha subrayado Alonso, quien ha instado a "ser capaces de encontrar compromisos en los requerimientos y especificaciones", al mismo tiempo que la industria supedita el interés de cada una al bien común.

"Supone una revolución y será un reto. Supondrá mover montañas y trabajar de una manera colaborativa", ha explicado el presidente de Airbus España, a lo que ha sumado la inclusión de la revolución digital. "Juntos somos mucho más fuertes. O es ahora o es nunca", ha concluido.