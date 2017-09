Madrid. lobato exige un debate público entre los tres candidatos en las primarias regionales del psoe

18/09/2017 - 12:46

Juan Lobato, diputado socialista en la Asamblea de Madrid y alcalde de Soto del Real, después de ser proclamado candidato en las primarias a la Secretaría General del PSOE-Madrid, una vez finalizado el proceso de recogida y verificación de los avales, exigió este lunes un debate público con los otros dos candidatos ya oficiales: José Manuel Franco y Eusebio González.

Su intención con esta iniciativa es "que la militancia pueda conocer las propuestas de cada proyecto y comparar, para así decidir en un proceso de democracia interna". Las primarias se celebrarán los días 30 de septiembre en primera vuelta y 7 de octubre en segunda.

Consideró que "debe celebrarse un debate para que cada uno refleje sus posiciones y se vea más allá de lugares comunes quién defiende que las listas electorales se sigan haciendo en los despachos o se hagan de forma directa por los militantes de forma en secreto y directa".

Achacó la actual situación del PSOE-M al hecho de que los dirigentes "no han entendido el concepto de unidad durante más de dos décadas2 y afirmó que "la unidad es un valor fundamental que no significa juntarnos el 3% de los que somos cargos públicos y volvernos a repartir esos cargos".

"Eso no es unidad, es pasteleo", según Lobato, quien consideró que "la unidad pasa por que sean realmente los militantes los que decidan". Añadió que "eso es lo que cambia radicalmente el sistema y eso es lo que planteamos".

Asimismo, defendió "poner las listas electorales en manos de la militancia para que sean abiertas y decididas por voto individual y secreto".

Sobre la dirección regional que salga del próximo Congreso del PSOE-M, dijo que debe ser un "órgano cohesionado, pequeño y operativo, que sepa trabajar de forma eficaz y ejercer una dirección política clara".

Lobato dijo que, si gana las primarias, potenciará un "proyecto atractivo que aumente la militancia socialista, especialmente de los jóvenes, que ahora no es que no voten al PSOE, es que ni nos miran y no les importa lo que decimos".

