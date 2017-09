De la Torre llama a la responsabilidad a bomberos y dice que "no da buena imagen" que no contesten al teléfono

18/09/2017 - 13:23

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los bomberos, después de que a su juicio la actuación de este pasado sábado de este colectivo ante una situación de tres incendios simultáneos en la ciudad "no fue la correcta, la debida y la obligada". Además, ha advertido de que "no da buena imagen que un bombero, que debe estar disponible por si ocurre una cosa como el otro día, no conteste al teléfono".

MÁLAGA, 18 (EUROPA PRESS)

Así lo ha asegurado De la Torre tras ser cuestionado por las críticas de los bomberos al Ayuntamiento por activar parcialmente el plan de emergencia para "desprestigiarles".

De la Torre, quien ha recordado que le preocupa la imagen de los bomberos, que siempre es positiva, ha incidido en que "estoy llamando a la responsabilidad y cuidando la imagen de ellos". "No da buena imagen que un bombero que debe estar disponible por si ocurre una cosa como el otro día no conteste al teléfono; eso no es buena imagen".

También el alcalde ha recordado el incendio del pasado sábado que afectó al acceso sur al aeropuerto, además de que había otros dos simultáneamente, por lo que "parecía razonable" que el personal que no estaba de servicio "pudiera estar disponible a efectos de poder sustituir en su momento al personal que estuviera muchas horas".

"Un trabajo cuando es tenso y fuerte es más agotador, más duro y parece que hubo poca respuestas al teléfono cuando se llamaba", ha lamentado De la Torre, que ha añadido que hubo que activar parcialmente el plan de emergencias y pedir colaboración.

"Espero que no se den muchas situaciones como esa", ha añadido el regidor, al tiempo que ha afirmado que "cuando haya una coincidencia de momentos en el que tienen que estar de guardia, en el caso de que el servicio se prolongue, sea intenso o pueda surgir un cuarto incendio, se pueda tener posibilidad de utilizar; lo cual está protocolizado y reglamentado y es una obligación clara".

Por ello, ha pedido que, en el caso de que se tenga que dar una situación de este tipo, "la actuación de los bomberos fuera la correcta, que la impresión que yo tengo de la que se hizo es que no fue la correcta, la debida, y la obligada". Asegurando que "claro" que los efectivos de bomberos tienen "obligación" de estar localizados.

CONFLICTO

Cuestionado, por otro lado, por la acusación de los bomberos de que el conflicto está estancado porque no se reúnen con ellos; De la Torre ha recordado que el conflicto surge "porque hay una negociación de convenio de los funcionarios de esta casa, donde hay cinco sindicatos", de los que "tres están de acuerdo en el fondo del tema y dos --SAB y CCOO-- no están de acuerdo".

"El desacuerdo --ha continuado De la Torre-- es que se había negociado bajar de 78 días de trabajo a 75", al tiempo que ha añadido que SAB y CCOO quería un día más de descenso, bajar a 74; más un tema de reclasificación y, por tanto, de coste económico".

Para De la Torre, hay que tener "una visión de conjunto", ya que son casi 3.000 funcionarios del Ayuntamiento. "Hay que tener una visión de solidaridad y esa visión, esa negociación, también hay que tenerla con el resto de la ciudad, que suelen tener salarios más bajos que los municipales; que tiene que trabajar muchas veces más horas que las que se trabaja el funcionario municipal; y que tiene bastante menos seguridad en su trabajo".

En este sentido, ha añadido que "si hay un acuerdo con otros sindicatos nosotros no podemos decir, a estos sindicatos que han tenido una visión de más solidaridad y sensibilidad a los problemas de todos los funcionarios y de toda la ciudadanía, que no les respetamos el acuerdo, y vamos a seguir negociando con los que han mostrado menos solidaridad y sensibilidad".

En suma, ha dicho, "hay una mayoría de sindicatos que han dicho sí y una minoría que han dicho no; y ahora quieren que a los que han dicho sí les digamos no y a los que han dicho no, les digamos sí".

Por otro lado, sobre la incorporación de nuevos efectivos, el alcalde ha recordado que se han incorporado recientemente unos 36, y "se irán incorporando lo que sea necesario con esa visión de conjunto, de que otras áreas necesitan también personal", dejando claro que las cuentas del Ayuntamiento "son transparentes".

"Iremos cubriendo lo necesario y tenemos los efectivos necesarios, lo que hay es que estar en la disponibilidad", ha advertido De la Torre, ya que, ha continuado, "una persona que tuvo trabajo dos o tres días antes de guardia estaba perfectamente disponible el sábado, nadie lo duda, en el caso de que fuera necesario acudir a sustituir a sus compañeros que estaban de guardia".