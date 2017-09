ANPE denuncia "graves errores" en la adjudicación de sustituciones y vacantes en el profesorado de C-LM

18/09/2017 - 14:11

El sindicato de ANPE en Castilla-La Mancha ha asegurado que el pasado viernes, 15 de septiembre, la Junta ha cometido "graves errores" en la adjudicación de sustituciones y vacantes de docentes en los centros educativos de la región, pues afirma que "se ha vulnerado" la preferencia por su orden de lista y por los criterios consignados en su petición.

TOLEDO, 18 (EUROPA PRESS)

ANPE ha señalado que en la adjudicación de estas sustituciones estaban incluidos los cupos extras de docentes derivados de la aplicación de la reducción del horario lectivo del profesorado de Enseñanzas Medias, que será este curso de un mínimo de 18 y de un máximo de 20 horas, según ha apuntado el sindicato en una nota de prensa.

"Esta medida contenía un aumento de cupos que se incluyó en la adjudicación de sustituciones del viernes 15 de septiembre, junto con algunas sustituciones de inicio de curso, pero para sorpresa e indignación de todos, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes no ha incluido en esa adjudicación el montante de sustituciones previstas para el 12 de septiembre, y que podría ascender hasta las 500 sustituciones", ha reprochado ANPE.

Para ANPE, este "grave error", conlleva "un efecto en cadena de perjuicios en todo el profesorado adjudicado, que hubiese podido optar a mejores destinos --o más cercanos a su domicilio o de mayor duración-- o que hubiese podido ser asignado, si esta adjudicación se hubiese hecho con las suficientes garantías".

"Lo que es un hecho objetivo es el gran número de plazas que no han sido adjudicadas y que estaban grabadas incluso desde junio y julio para la primera adjudicación de septiembre; derivadas de excedencias, maternidades o enfermedad de larga duración, entre otras. Por lo tanto, no existe causa para que no hayan sido adjudicadas", ha insistido el sindicato.

Por ello, ANPE ha exigido a la Consejería que tome las medidas necesarias para solventar "esta injusticia". "Si no se soluciona cuanto antes, ANPE ejercerá las medidas legales que estime conveniente para salvaguardar los intereses de todos aquellos docentes que se hayan visto, o se vean agraviados, por esta adjudicación, generada por el caos y la improvisación del Gobierno de Castilla La Mancha".