Blanca Martín espera que "la vía política se reactive de alguna manera" con "diálogo" ante el "problema catalán"

18/09/2017 - 14:18

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha dicho que espera que "la vía política se reactive de alguna manera" con "diálogo" para "solucionar" un "problema catalán" que "no es nuevo" y ante el que, a su juicio "no" habría que ser "tan torpes de llegar a un enfrentamiento tal que no tenga solución".

Así, tras insistir en que para ella "tiene que haber una vía de solución y esa es la política", ha defendido que "hay que sentarse a hablar, dialogar y solucionar", porque según ha subrayado eso es lo que le "piden los ciudadanos" a los políticos y para lo que votan a éstos.

Ha reconocido que están "todos expectantes" sobre "lo que puede pasar tanto el día 1 como el día 2" de octubre en Cataluña, al tiempo que ha incidido en que cree que "incluso es más importante" lo que pueda ocurrir el día 2; y ha reconocido que le "preocupa como política y como ciudadana" porque ve un momento político "complicado, no para Cataluña sino para este país" y considera que "la política tiene que ejercer como política" en un "momento triste" para la "democracia española".

Al respecto, en una entrevista en el programa "Ahora Extremadura" de Canal Extremadura TV, recogida por Europa Press, Blanca Martín ha dicho que espera que "la vía política se reactive de alguna manera" y que "el diálogo comience", porque según ha dicho "no ha habido diálogo hasta ahora"; y ha añadido que cree que "el independentismo catalán está buscando mártires".

"A un mártir tres independentistas más", ha aseverado Martín, quien ha apuntado también que "es que aunque votase un solo catalán y votase sí ellos lo van a considerar como una solución de independencia", ha añadido.

PODER DEL GOBIERNO CENTRAL

En este sentido, ha recordado que "la democracia, la Constitución del 78 se hizo en un momento muy difícil en este país y se consiguió mediante el diálogo y cada parte política tuvo que renunciar a una esencia de su propia trayectoria política en la historia de este país"; y ha defendido que el Gobierno de España en este asunto de Cataluña "tiene que ejercer el poder que la Constitución le da".

"No sé si ya se llega tarde, pero creo que el Gobierno de España tiene que ejercer lo que la Constitución y el poder que la Constitución le da. Y nuestra Carta Magna, nuestra legalidad absoluta en este país es la Constitución Española y el que no la respete tiene que tener sus consecuencias evidentemente", ha añadido.

Asimismo, preguntada sobre si se debería suspender la autonomía de Cataluña, ha dicho "no" lo sabe, y ha añadido que "se está utilizando un lenguaje un tanto chantajista" de "enfrentamiento" entre independentistas y no independentistas en Cataluña, y también en el resto del territorio nacional con manifestaciones en Madrid, Segovia, Gijón, ha recordado.

"Yo creo que la garantía, y que nos ha ido muy bien durante 42 años, que ha sido la etapa más larga de estabilidad política de este país desde años y siglos, tiene que ser la garante de la nación española que es lo que reconoce la Constitución Española", ha añadido.

Por otra parte, preguntada sobre la postura del líder federal del PSOE, Pedro Sánchez, en este tema, ha dicho que éste ha dicho "bien claro" que "la posición del PSOE desde luego es apoyar al Gobierno de España pero además más autogobierno y más federalismo".

Sobre la postura del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra en este tema, la presidenta de la Asamblea ha dicho que la opinión del primero "es la que ha tenido siempre", y ha añadido que "el problema es que esto ha tomado una deriva" en alusión al recurso de inconstitucionalidad del Estatut catalán que "ha beneficiado a una parte" y que ha llevado a un "momento ya en el que nos falta oxígeno a todos" sobre lo que va a suceder el 2 de octubre, ha dicho.

También, en cuanto al posicionamiento del PSC en esta temática, ha recordado que aquél "es un partido independiente del PSOE" y ha añadido que Ciudadanos ha encontrado "su filón" en dicho partido con un discurso que "el PSC no ha tenido", aunque ha incidido en que "el discurso el PSC en estos momentos lo tiene muy claro", ha subrayado.

NO ES UN PROBLEMA NUEVO

En otro momento de su entrevista, Blanca Martín ha señalado que con el tema de Cataluña, "parece que entramos en bucle"; y ha insistido en que "la Transición Española ha sido el momento más complicado de este país, porque la línea era tan fina que este país podía haber caído en otra Guerra Civil y se superó con posturas ideológicas mucho más enfrentadas y puras que las que puede haber ahora", ha señalado.

En este sentido, ha ahondado en que "el problema catalán no es un problema nuevo", sino que "es un problema que surge cada cierto tiempo". "Surgió en el 31, se resolvió, hubo además incluso independencia en 48 horas, pero se llegó a un consenso. Yo no creo que seamos tan torpes de llegar a un enfrentamiento tal que no tenga solución... yo creo que tiene que haber una vía de solución y esa es la política", ha espetado Blanca Martín.

Al mismo tiempo, ha considerado que este "problema" se ha venido además "incrementado" porque los partidos políticos han estado "enfrascados en periodos electorales continuos" sin dedicarse más a "resolver problemas"; y ha insistido en que a su juicio "hay que sentarse a hablar, dialogar y solucionar", porque esto es lo --ha dicho-- le piden los ciudadanos a los políticos.

"Yo creo que este problema se ha venido además incrementado porque hemos estado desde el 2014 enfrascados en periodos electorales continuos cada seis meses. Nos hemos estado dedicando los partidos más a hacer campaña electoral que a resolver problemas", ha subrayado.

PARLAMENT CATALÁN

Por otra parte, sobre la aprobación de la Ley de Transitoriedad en el Parlament catalán, Blanca Martín ha dicho que con ello se asistió a un pleno en dicha cámara "bochornoso" con "tantas paradas y con tanto nerviosismo" por parte de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que incluso esta última "no era capaz ni de reconocer a los diputados a los cuales les tenía que dar la palabra", algo que según ha dicho entiende que se debía al "nerviosismo" que "tenía haciendo lo que hacía".

En todo caso, ha considerado que lo ocurrido en el citado pleno "en democracia y en 42 años de democracia en este país ha sido uno de los episodios más tristes para la democracia y para el funcionamiento de un parlamento"; y ha defendido que "en este caso la presidenta Forcadell fue más presidenta de una parte y no de toda la cámara del parlamento catalán".

"Ante todo lo que se exige o entiendo así es que la presidencia (de un parlamento) tiene que ser la presidencia de todos, de tu partido político pero del resto de partidos políticos. Por eso es una figura más institucional que política. Y creo que en este caso la presidenta Forcadell fue más presidenta de una parte y no de toda la cámara del parlamento catalán", ha afirmado Blanca Martín.