El PP advierte de "signos de desaceleración" de la economía balear por "la política contra el turismo del Govern"

18/09/2017 - 14:22

MÉS per Mallorca presentará este martes en el Parlament una Proposición No de Ley contra la reprivatización del litoral balear

PALMA DE MALLORCA, 18 (EUROPA PRESS)-

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Margalida Prohens, ha lamentado este lunes que la "turismofobia" del Govern ya está provocando "signos de desaceleración" de ocupación en Ibiza y en el conjunto del economía balear, "lo mismo que pasó con el anterior Pacte de progreso", ha recordado.

En rueda de prensa, Prohens ha censurado "la política que está desarrollando este Govern en contra de la principal industria de Baleares" y una muestra de ello, ha dicho, es la Proposición No de Ley que ha presentado MÉS per Mallorca en el Pleno del Parlament de este martes en la que solicita que "no se instalen chiringuitos" en las playas del archipiélago.

"Es una muestra más de que este Ejecutivo está en contra del turismo", ya que dicha proposición recoge la petición de que no se puedan instalar ni hamacas, ni sombrillas, ni chiringuitos en las playas de Baleares", ha recalcado.

ABRIL: EL LITORAL NO ES PARA SACAR PROVECHO

Por su parte, el portavoz de MÉS per Mallorca, David Abril, ha defendido la necesidad de "modificar la Ley de Costas y ha precisado que la iniciativa parlamentaria va en "contra la reprivatización de las costas baleares".

Abril ha mencionado las palabras del ex ministro del PP Arias Cañete "quien aseguró que el litoral era para sacar provecho".

"Es lo contrario de lo que pensamos nosotros, que lo consideramos un bien común. Por eso hay que modificar la Ley de Costas con una filosofía distinta a la del PP", ha señalado Abril, con un planteamiento de partido opuesto a la de la Ley estatal de costas vigente, que consolida una idea extractivista, de hacer negocio "a toda costa".

Asimismo el portavoz ecosobiranista ha recordado que el gobierno del Estado incumple el Estatut y la Constitución. "Las competencias deberían ser nuestras tal como se establece en el artículo 32.17 del Estatut", ha asegurado Abril.

Por último, desde MÉS per Mallorca han criticado que el Gobierno central "no esté dispuesto a ceder las competencias y perder los 9 o 10 millones que ingresan de Demarcación de Costas y las concesiones de dominio público que nos correspondería gestionar a nosotros", ha apostillado.