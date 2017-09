(ampliación) cataluña. el psoe reconoce que “no está de acuerdo” con algunas medidas del gobierno pero “por encima de todo” está la defensa de la legalidad

18/09/2017 - 14:05

- Insiste que "no está sobre la mesa" la aplicación del 155 pero no descarta apoyar al Gobierno si adopta esa medida

El PSOE reconoció este lunes que "no está de acuerdo" con algunas medidas que está aplicando el Gobierno para hacer frente al desafío soberanista pero mantiene el apoyo porque "por encima de todo" está la defensa del Estado de Derecho ante este "desafío importante a la soberanía nacional".

En rueda de prensa posterior a la Permanente de la Ejecutiva, el portavoz socialista, Óscar Puente, se limitó a indicar que "la posición del PSOE es que no se va a pronunciar sobre medidas concretas" cuando se le preguntó por las medidas que pone en marcha el Gobierno que preside Mariano Rajoy. "Algunas han gustado más y otras han gustado menos", afirmó.

Fuentes de la Ejecutiva indicaron que entre esas medidas que no ven bien estarían la citación de la Fiscalía a los más de 700 alcaldes catalanes que apoyan la consulta y el recurso judicial del PP contra el acto en Madrid de la semana pasada sobre el referéndum del 1-O.

Puente señaló que la posición de los socialistas se la "traslada" el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno en los contactos que mantienen.

ARTÍCULO 155

Preguntado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución -suspensión de la autonomía-, dijo que "no tiene que ser una medida fácil de tomar cuando ni el Gobierno lo tiene claro"; pero insistió en que el PSOE "no se pronuncia sobre hipótesis" y esa aplicación es "mera hipótesis" y "no está sobre la mesa".

"Yo creo que incluso Pablo Casado, no sé si ha sido hoy o ayer, ha dicho que no sería deseable la aplicación del 155, por tanto, estamos en la misma honda, no sería deseable. No sabemos las circunstancias que se van a producir, y por tanto, pronunciarnos de manera categórica sería imprudente, vamos a esperar, a ver qué circunstancias se producen, y a la luz de esas circunstancias tomar una decisión", explicó.

Puente señaló que la posición del PSOE va a seguir como "hasta la fecha", que pasa por "mantener esa línea abierta con el presidente del Gobierno y, en función de las circunstancias y las medidas anunciadas, tomar una decisión".

"Defendemos que se haga política, pero cuando hay un desafío a la legalidad, hasta el 1 de octubre las medidas que pueden adoptar fundamentalmente son de carácter legal, y esas las ponen en marcha jueces y fiscales, y no nos vamos a pronunciar sobre hipótesis ni decisiones que ni siquiera el PP dice tener clarad", ahondó el portavoz socialista descartando hablar más sobre "futuribles" porque pronunciarse de "manera categórica sería imprudente".

No obstante, con estas palabras deja abierta la puerta a respaldar la puesta en marcha del artículo 155 porque van más allá de las que el 6 de julio dijo la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles. Al término de la primera reunión entre Rajoy y Sánchez, Robles dijo que, en el contexto de aplicar "medidas de cierta mesura", el presidente en ningún momento habló de la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución y que esta medida "no se ha puesto sobre la mesa", lo que lleva al PSOE a entender que "no está en el pensamiento del Gobierno utilizarlo".

Sobre esta cuestión, la portavoz socialista anunció entonces que en la Ejecutiva del PSOE se había tratado sobre Cataluña y el artículo 155 y que por "unanimidad" se acordó que no es "conveniente" ni "procedente" aplicarlo. Sin embargo, después se matizó desde Ferraz que la Ejecutiva del partido no se había pronunciado sobre esta medida y, desde entonces, mantienen que no hacen valoraciones sobre "hipótesis" cuando se pregunta sobre la posible puesta en marcha de la aplicación de este artículo de la Carta Magna.

