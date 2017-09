La UPNA conmemora su 30º aniversario del 2 al 6 de octubre con un centenar de actividades dirigidas a toda la ciudadanía

18/09/2017 - 14:26

Alfonso Carlosena destaca que en esta trayectoria de tres décadas la UPNA "ha llegado a ser una gran universidad"

PAMPLONA, 18 (EUROPA PRESS)

La Universidad Pública de Navarra celebra este año su 30º aniversario con una programación de actos abiertos a la sociedad que se desarrollarán del 2 al 6 de octubre y en los que aportará su visión sobre cinco temas vinculados al desarrollo de la Comunidad foral.

Una exposición, sesiones científicas, exhibiciones y conferencias de divulgación en el Palacio del Condestable, clases de acceso abierto en el aulario del campus de arrosadía de Pamplona y del campus de Tudela, y actividades lúdicas de calle conforman el programa, que ha sido elaborado con las aportaciones de la comunidad universitaria.

Toda la información está disponible en un sitio web específico (www.upna30.es), que se está nutriendo con recuerdos fotográficos y videográficos de estas tres décadas. Además, hay una cuenta en la red social Instagram para que los antiguos alumnos compartan sus imágenes y, con la etiqueta #MomenticoUPNA en Twitter, pueden rememorar sus vivencias.

El programa del 30º aniversario ha sido presentado en rueda de prensa por el rector de la UPNA, Alfonso Carlosena, que ha estado acompañado por dos miembros de su equipo de gobierno: Inés Olaizola, secretaria general, y Joaquín Romero, gerente.

Alfonso Carlosena ha destacado que, después de los 30 años de funcionamiento, "se puede constatar que la UPNA ha llegado a ser una gran universidad y que ya tiene frutos que se pueden ver". "La universidad ha formado a casi 35.000 egresados, muchos de ellos están trabajando por el mundo y muchos de ellos se han quedado aquí y han servido para contribuir de manera muy clara al desarrollo de Navarra, que es uno de los motivos por los que se creó la universidad", ha indicado.

Además, el rector ha incidido en que el centro académico "está preparado para el futuro". "Aspiramos a tener una vocación universal, pero también queremos ser una universidad comprometida con nuestro entorno más próximo. Vamos a contribuir a Navarra como el motor más importante de desarrollo económico y social", ha indicado.

Además, el rector ha explicado que en el curso 2018-2019 está prevista una ampliación de la oferta académica. "Hemos planteado siete grados nuevos, de los cuales van cuatro al próximo Consejo de Gobierno. Si todo fuera bien, como prevemos, los alumnos se podrían matricular para el curso 2018-2019", ha indicado.

Preguntado sobre la posible puesta en marcha del grado de Medicina, ha señalado que "obviamente no podría ser en el año 2018, en el supuesto de que se decida" su implantación en la UPNA. "Independientemente de la opinión de la universidad y de los deseos políticos, hay un grupo de trabajo analizando la viabilidad, y hasta que ese trabajo termine no tiene sentido decir una cosa u otra, pero lo que es evidente es que Medicina no estaría para el curso 2018-2019", ha indicado.

Por otro lado, Alfonso Carlosena ha confirmado que existe un acuerdo "no formalizado" con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para que la UPNA pueda poner en marcha una sede en el centro de la capital navarra. En concreto, está previsto que si la Mancomunidad se traslada al antiguo convento de Salesas, ceda en este inmueble locales para la universidad. "Sin estar materializado, tiene visos de ser bastante real", ha explicado el rector.

CINCO DÍAS, CINCO TEMAS

Las actividades se han diseñado en torno a cinco temas, cada uno de las cuales se desarrollará en una jornada. Los temas son los siguientes: Historia, patrimonio, cultura y comunicación (lunes 2); Salud pública en el siglo XXI (martes 3); Cadena alimentaria (miércoles 4); Industria 4.0. Automoción (jueves 5); y Energía limpia sostenible (viernes 5).

Estos temas coinciden con diversas áreas de la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra, una herramienta diseñada por la Unión Europea para favorecer el desarrollo económico de una región a través de la concentración de recursos públicos y privados en sectores o áreas que le diferencian competitivamente de otros territorios. En cada una de dichas materias, la UPNA aportará su visión desde diferentes puntos de vista.

El Ayuntamiento de Pamplona ha contribuido al programa con la cesión del Palacio del Condestable, sito en la calle Mayor. En este espacio, tendrá lugar el grueso de las actividades. Así, durante los cinco días y en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 19.30, se podrá visitar la exposición 'En abierto/Zabalik', que, alejada del planteamiento cronológico, se centra en visibilizar cómo los resultados de las investigaciones de la UPNA están presentes en el día a día de los ciudadanos, muchas veces, sin ser conscientes de ello.

La muestra, patrocinada por Caja Rural, se articula en torno a tres grandes ámbitos (hogar, ciudad y entorno) y diversas estructuras universitarias como la Biblioteca, el Aulario, los Departamentos y el Rectorado.

También van dirigidos a centros escolares y público general los eventos denominados 'Exhibición', experimentos y actividades participativas en el Condestable, con un punto de vista lúdico, cuyo objetivo es despertar curiosidad por la actividad investigadora. Por ejemplo, habrá catas de variedades autóctonas de manzanas y uvas, talleres de cuestiones sanitarias, una muestra de alimentos elaborados con insectos o un test de ejercicio físico. Las sesiones se desarrollarán de 12 a 14 horas.

La divulgación es, asimismo, el objetivo del ciclo de conferencias 'Diálogos de ética, humanismo y ciencia', en la que diversos expertos analizarán de 19.30 a 21.30 horas cuestiones de actualidad relacionadas con la temática de cada día. Entre los invitados, destacan el cocinero Andoni Luis Aduriz y el periodista Iñaki Gabilondo. Este ciclo, organizado en colaboración con Laboral Kutxa, se podrá seguir también cada día en directo y en "streaming" a través de una pantalla grande desde el Bar Zentral (Mercado Santo Domingo).

Investigadores, expertos y profesionales son los destinatarios de las 'Sesiones científicas', encuentros sobre temas relacionados con los contenidos de cada uno de los días que se celebrarán también en el Condestable.

Ya en el campus de Arrosadia, de Pamplona, se desarrollará 'Aula Abierta', sesiones matinales abiertas que ofrecen la posibilidad de asistir a una clase de la Universidad con asignaturas reales impartidas, en función de los docentes, en castellano, euskera o inglés. Van dirigidas, fundamentalmente, a estudiantes de segundo ciclo de ESO, Bachillerato y FP, aunque también pueden participar antiguos alumnos y el público general. Se trata de dar a conocer cómo se imparten actualmente algunas de las asignaturas de la UPNA. Las inscripciones para esta actividad se realizan a través de la web www.upna30.es.

El programa también contempla actividades de carácter lúdico y dirigidas a la ciudadanía en horario de tarde-noche. Las hay de calle, como la del lunes a partir de las 17.30 horas, con una coreografía en la calle Mayor de Pamplona a cargo de niñas y niños de toda Navarra, dirigida por estudiantes de Magisterio, para conmemorar los 186 años de la fundación de la Escuela Normal. La plaza de los Burgos y en el Bar Zentral acogerán la denominada 'Zona Ocio 30', destinada a estudiantes de la UPNA y al público general, con música, teatro o un 'juevintxo internacional'.

La organización ha previsto asimismo la realización de actividades de carácter institucional, como un encuentro de los anteriores rectores de la UPNA, una comida popular para la comunidad universitaria y el X Encuentro de Empleo Universitario, una feria con expositores de empresas y entidades que se celebrará el jueves en el edificio de El Sario del campus de Arrosadia, en Pamplona.