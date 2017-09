Mato y Mayer: "Hemos podido demostrar que todo estaba en el marco de la legalidad"

18/09/2017 - 14:28

Los concejales delegados de Economía y Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, respectivamente, han afirmado este lunes que "han podido demostrar que todo estaba en el marco de la legalidad" ante el juez y los abogados durante su declaración esta mañana como querellados por supuestas irregularidades en la denuncia formulada contra el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Mutua Madrid Open.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Hemos tenido la ocasión de dar con detalle cuenta que todo lo que había pasado. Hemos podido aclarar el importe de los contratos, que el procedimiento ha sido totalmente legal. En ese sentido, hemos contestado a las preguntas de todos los abogados que se han personado. Hoy hemos podido demostrar que todo estaba en el marco de la legalidad. Esperamos que la jueza lo archive pronto y podamos pasar a otras cosas", ha dicho Mayer a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla.

La edil ha comentado que el Fiscal no ha hecho preguntas y que ella ha explicado que el precio de los contratos a los despachos encargados a la auditoría de los convenios del Open de Tenis ascendieron a 24.000 y 26.000 euros.

Por su parte, Sánchez Mato ha señalado que tras hablar con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, han contestado a las acusaciones populares, "algo que no es habitual en este tipo de querellas políticas, querellas de humo". "Y hemos contestado a todas las preguntas. También hemos dado cumplida explicación a cualquier duda que su señoría haya podido tener", ha añadido.

El concejal ha indicado que en su caso la magistrada no le ha hecho preguntas y ha confirmado que finalmente no se han aparecido los abogados de Transparencia y Justicia, que en principio se había personado en el caso como acusación popular, quedando sólo el Grupo Municipal del PP como acusación particular.

Sánchez Mato también ha respondido a las críticas efectuadas esta mañana por el portavoz del PP en el Consistorio, José Luis Martínez Almeida, por el hecho de que las defensas de los delegados se han opuesto a entregarles la copia de la lectura de sus derechos, apuntando que "sólo se leen los derechos a quienes están imputados".

"Eso es una falsedad como las que nos tiene acostumbrado el señor Almedia porque cualquier persona que viene una instancia judicial a dar respuesta en calidad de testigo o querellado, como es nuestro caso que hemos sido querellados por el PP, tiene que firmar una serie de documentos en el que vienen nuestros datos personales y domicilio. Si Almeida tiene algún capricho personal por saber dónde vivimos, que nos lo pregunten, que cumplidamente se lo daremos. Pero entendemos, como ha dicho el propio Juzgado, que eso es algo que recibimos copia nosotros, no la acusación popular", ha explicado el concejal de Economía.

En general, considera que "es evidente" que se trata de una "querella política" y una persecución política por parte del Partido Popular. "Las preguntas --las de los abogados del PP, ya lo comentaremos con detalle porque hoy no es el día, no han versado sobre contendido de querella y su señoría en varias ocasiones ha indicado que no ha habido lugar", ha apostillado Sánchez Mato.

La toma de manifestación por parte del Juzgado número 21 de Plaza de Castilla ha comenzado poco antes de las 11 horas. En primer lugar ha declarado el delegado de Economía, que ha sido el que más tiempo ha hablado. A continuación ha sido el turno de la exdirectora de Madrid Destino, Ana Varela y luego el de Celia Mayer, que han estado menos tiempo. La vista ha terminado sobre las 13 horas.

Hasta los Juzgados se han acercado para arropar a sus compañeros el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, la concejala presidenta de los distritos de Usera y Arganzuela, Rommy Arce; la concejala presidenta de Tetuán y Moncloa-Aravaca, Montserrat Galcerán; el concejal presidente del distrito de Salamanca, Pablo Carmona; y la concejala presidenta de Hortaleza, Yolanda Rodríguez, así como la exdiputada de IU en el Congreso de los Diputados Sol Sánchez.