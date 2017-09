(avance) cataluña. el pp ve “oportuno” que el psoe pase a la “no demonización” del 155

18/09/2017 - 14:45

- Casado admite que desconoce "la estrategia" de Rajoy, pero insiste en que hará "todo lo que sea necesario" contra el 1-O

El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, vio este lunes "oportuno" que el PSOE adopte una postura de "no demonización" del artículo 155 de la Constitución, alegando que "no es bueno desarmarse preventivamente" frente al desafío independentista.

Casado hizo estas consideraciones en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP que presidió el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, refiriéndose a las palabras del portavoz del PSOE, Óscar Puente, diciendo que "no sabemos las circunstancias que se van a producir y, por tanto, pronunciarnos de manera categórica (sobre el 155) sería imprudente".

"Que el PSOE abra, ya no digo yo la aplicación, sino la no demonización de ningún precepto constitucional creo que es oportuno, sobre todo porque no es bueno desarmarse preventivamente frente a un desafío legal, constitucional y social de este calibre", aseveró, al tiempo que remarcó que Rajoy hará "todo lo necesario" para frenar el referéndum.

En cualquier caso, el vicesecretario popular reconoció que desconoce cuál es la estrategia exacta del presidente del Gobierno. "No sé qué artículo tendrá que aplicar y ojalá no tuviera que aplicar ningún artículo" porque se impusiera "la cordura" entre los dirigentes de la Generalitat de Cataluña.

18-SEP-17

