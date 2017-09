Una delegación de Navarra acude a la provincia de Gansu para profundizar las relaciones comerciales con China

18/09/2017 - 16:01

Una delegación navarra se ha desplazado a China, con el fin de entrevistarse con responsables de la provincia de Gansu y asistir a un congreso internacional sobre la Nueva Ruta de la Seda, que comenzará este martes día 19 y se alargará hasta el día 21, en la localidad de Dunhuang. Con este viaje se pretende "buscar y explorar nuevas vías de cooperación en los ámbitos de la cultura, turismo, economía y educación".

La delegación está integrada por Miren Ausin, directora del Servicio de Proyección Internacional del Gobierno de Navarra, Begoña Ballaz, del Foro Internacional y Cooperación al Desarrollo, y Xiaojie Zhang, Consultor de Herrera & Zhang Consultants.

Esta visita supone la devolución de la efectuada por una delegación china el pasado 30 de junio a Navarra, que permitió reafirmar por escrito un convenio de colaboración entre ambas provincias, hermanadas desde el año 2005. Se ha programado para acudir al Congreso Internacional sobre la Nueva Ruta de la Seda, donde se recogerá información de las iniciativas que conlleva este gran proyecto, entre las que se encuentran las relativas a energías renovables, cultura y universidades, según ha informado el Gobierno foral en una nota.

Una vez que finalice el congreso está previsto que la delegación navarra se desplace a la ciudad de Lanzhou, capital de la provincia china de Gansu, donde se han programado diversas entrevistas con las personas responsables de los departamentos de economía, cultura y educación del gobierno regional, para seguir avanzando en la colaboración entre Gansu y Navarra.

Según ha indicado el Gobierno, China es uno de los países seleccionados como prioritario en el Plan de Internacionalización de Navarra, por lo que se prevé intenstificar las relaciones con ese país, especialmente en las vías de mayor potencial de crecimiento de los sectores definidos como preferentes en la Estrategia de Especialización Inteligente (S3).

NUEVA RUTA DE LA SEDA

La Nueva Ruta de la Seda, también conocida como One Belt One Road (OBOR) es una iniciativa, consistente en un "ambicioso" plan de inversiones en corredores de comunicación que cubre y alcanza a Asia, Europa y África.

El OBOR supondrá una inversión aproximada de 150.000 millones de dólares, de los cuales 40.000 millones serán financiados por la Fundación Silk Road, 50.000 millones por el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, y otros 50.000 millones más por el New Development Bank.

La provincia de Gansu, puerta de entrada a la Ruta de la Seda, en la que se celebra el congreso, se encuentra localizada en el noroeste de China. Tiene 454.000 kilómetros cuadrados y es la sexta entidad subnacional más extensa del país. Cuenta con una densidad de población de 56,43 habitantes por kilómetro cuadrado y es, también, la quinta menos densamente poblada. Tiene 25,5 millones de habitantes.

El programa de actividades de la delegación navarra comienza este martes con la recepción por parte de las autoridades de la provincia de Gansu, un acto de bienvenida y una representación de una actuación de danza. El miércoles tendrá lugar la ceremonia de apertura y la presentación de los distintos foros a los que se podrá acudir, con otras actividades de carácter cultural.

El miércoles están programadas varias acciones sobre nuevas energías y visita a la Belt and Road University Alliance. El jueves se acudirá a lugares como el Mogao Grottoes Digital Center y Mogao Grottoes y se concluirá con una visita más al Mountain and Crescent Lake. Además se realizarán actos de puesta en común sobre los logros alcanzados en las distintas reuniones y se acudirá a la 'performance' gala Meet in Dunhuang.

El viernes la delegación navarra acudirá a la ciudad de Lanzhou, en un vuelo de hora y media de duración, en donde tendrán lugar diversos actos de tipo económico y cultural, así como otros relacionados con el turismo y la agricultura. Además se visitarán las universidades Lanzhou University y Lanzhou Jiaotong University y posteriormente la delegación regresará a Navarra.