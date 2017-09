Fernández matiza que el PSOE "no tiene intención de abrir expediente disciplinario a ningún cargo institucional"

18/09/2017 - 18:48

"El PSOE quiere que Díaz Tezanos siga desarrollando su labor al frente de la Vicepresidencia del Gobierno pero con los cambios en Mare y Sodecan"

SANTANDER, 18 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Política Institucional del PSOE de Cantabria, Isabel Fernández, ha matizado sus declaraciones de esta mañana y, a través de un comunicado remitido por la tarde, ha aclarado que la dirección del partido "no tiene intención de abrir expediente disciplinario a ningún cargo institucional" de la formación.

Así lo señala la número tres de los socialistas cántabros en una nota de prensa, después de declarar a los medios que si la exlíder de la formación y vicepresidenta autonómica, Eva Díaz Tezanos, se niega a realizar los ceses acordados por la Ejecutiva Regional en su departamento -la destitución del consejero delegado de Sodercan, Salvador Blanco, y de la directora general de Mare, Rosa Inés García-, el PSOE podría expedientarla, al entender que se convertiría en "tránsfuga" al no acatar las órdenes dadas.

"Obviamente habría que abrir un expediente", reflexionaba Fernández, que después ha matizado para "evitar que se pueda confundir el significado de su postura", y ha asegurado al respecto que su partido no pretende expedientar a ningún cargo y recalcar que quieren que Díaz Tezanos "siga desarrollando su labor al frente de la Vicepresidencia del Gobierno".

No obstante, Fernández insiste en que el PSOE defiende los cambios de Sodercan y Mare, al entender que "son necesarios para regenerar y potenciar la acción política del PSOE en Cantabria".

"Consideramos imposible que Díaz Tezanos no proceda a los cambios que se han pedido, ese era un posible escenario que podría ser consecuencia de ello pero que no está en el horizonte ni en la mente de la dirección del partido", señala al respecto Fernández.

Y a continuación, destaca que la vicepresidenta y exsecretaria general del PSOE es "una mujer de partido, que siempre ha sido escrupulosa en la gestión política y es imposible que se plantee no asumir como propias las decisiones de la dirección del PSOE".

"Eva Díaz Tezanos ha sido secretaria general del PSOE y nadie ha cuestionado sus decisiones como máxima dirigente del partido y creemos que tampoco ella va a cuestionar las decisiones que hemos adoptado y acabará entendiendo que lo mejor para el PSOE y para ella misma es el cese de Salvador Blanco y Rosa Inés García al frente de Sodercan y Mare", incide Fernández.

POSIBILIDAD QUE NO CONTEMPLA EL PSOE

Por eso, explica, en sus declaraciones a los medios de por la mañana indicaba que, en el caso de no ser así, uno de los posibles escenarios es la apertura de un expediente disciplinario, "que no contempla" la dirección del PSC, aunque es algo que "se recoge en los estatutos y normas de cualquier formación política".

"Lo que quería trasladar esta mañana -aclara Fernández- es que el PSOE no va a renunciar a los cambios anunciados al frente de Sodercan y Mare. "No he sabido explicar con nitidez cuál sería el escenario real en el caso de no producirse", agrega.

Abundando en esa idea, la secretaria de Política Institucional recalca que los partidos tienen unas normas internas, "y cuando no se cumple se asumen todas las consecuencias que una decisión irresponsable de estas características podría suponer, y que descartamos que se vayan a producir".

"El PSOE quiere que Díaz Tezanos siga desarrollando su labor al frente de la Vicepresidencia del Gobierno pero con esos dos cambios que son necesarios para regenerar y potenciar la acción política del PSOE en el Gobierno", insiste Fernández en el comunicado tras las declaraciones realizadas al término de la comisión de seguimiento del pacto PRC-PSOE.