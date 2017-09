Tribunales.- Hermano del fallecido en el doble crimen dice que el acusado "lo humilló" cuando trabajaban juntos

18/09/2017 - 19:33

Aníbal Domínguez, hermano y tío de las víctimas del doble crimen de Almonte (Huelva), ha declarado este lunes en la sesión del juicio contra F.J.M., el único acusado por estos hechos, y ha asegurado que éste "lo humilló" cuando ambos trabajaban en el mismo supermercado.

Durante la sesión ante el tribunal del jurado en la octava sesión del juicio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, Aníbal Domínguez ha remarcado que trabajó junto al acusado en dicho establecimiento y que en una ocasión, éste "le atosigó y humilló" por un comentario que había hecho y que "no iba hacia él". "Yo dije: aquí cada uno va a lo suyo", lo que hizo que el acusado "creyendo que era por él, se puso a atosigarme, a decirme que era un mimado; me humilló", ha narrado.

Del mismo modo, ha relatado que en otra ocasión el acusado echó de la tienda a una persona que estaba robando. "Lo cogió del cuello con mucha vehemencia; se le cambió la cara", ha proseguido.

Tras destacar el buen carácter del fallecido que era "el mejor hermano", ha explicado que no le gustó que su cuñada le fuera infiel a su hermano con F.J.M., pero ha dejado claro que "antes nunca hubo problema" alguno entre ella y su familia. En concreto, ha dicho que, una vez que conoce esta situación en el matrimonio de su hermano, decide no subir más a la casa de ambos para "evitar situaciones embarazosas" puesto que no le pareció bien lo que ésta le hizo a su hermano por la infidelidad.

Asimismo, ha rememorado emocionado el último día que vio a su hermano y sobrina en casa de sus padres, a la par que ha recordado que la expareja de F.J.M le comentó que la relación con éste era de "total humillación".

Respecto a las idas y venidas del matrimonio de su hermano, ha asegurado que su hermano tenía "una dependencia emocional" de ella y que ésta era consciente del buen padre que era y ambos primaban el bienestar la hija y de ahí el intento de mantener la pareja. "Ella tenía más carácter que mi hermano, él era más dócil", ha dicho.

Cuestionado por si alguna vez dijo que Marianela "manipulaba" su sobrina, ha explicado que lo comentó porque ésta le decía que "su abuela le compraba cosas baratas, de los chinos", pero ha hecho hincapié en que su cuñada era buena madre y quería a su hija.

El testigo, que ha apuntado que ayudó a su hermano a buscar a un abogado en uno de los intentos de separación, ha asegurado que éste llegó a ir a un psicólogo y que tenía medicación para la ansiedad.

En la tarde de este lunes también ha declarado otra empleada del supermercado, la cual ha definido al acusado como una persona "educada" y que "no era celoso", al tiempo que ha dicho que era Marianela Olmedo, expareja del fallecido, la que estaba "más pendiente" de F.J.M, con el que mantenía una relación y fue infiel a su marido. Ante esto, ha subrayado que en el supermercado vio que Marianela era "arisca" con su marido.

En otro orden de cosas, a preguntas de la defensa, ha asegurado que a ella le reprocharon que "hubiera dicho por la tienda" que el fallecido, M.A.D, tenía "muchas llamadas" con una chica, pareja de su hermano, Aníbal Domínguez, lo que provocó que "Marianela se enfadara" por la factura telefónica.

Por su parte, el juicio por estos hechos continúa este martes con las pruebas periciales tras el periodo de las testificales después de más de una semana.