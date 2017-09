Mato y Mayer tienen "curiosidad" por saber qué motivo ha impedido acudir a su declaración a 'Transparencia y Justicia'

18/09/2017 - 20:10

Los concejales delegados de Economía y Políticas de Género del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, respectivamente, han afirmado este lunes que desconocen y no tienen información para saber por qué no se han personado en su declaración los abogados de la asociación Transparencia y Justicia, vinculada al excomisiario José Manuel Villarejo, tras personarse como acusación particular en el procedimiento contra los dos ediles, pero que les genera "curiosidad".

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Así lo han indicado ambos ediles en declaraciones a la SER recogidas por Europa Press, en la que Sánchez Mato ha añadido que a pesar de tener "curiosidad" por saberlo, no entendía por qué no se han presentado.

La toma de manifestación por parte del Juzgado número 21 de Plaza de Castilla ha comenzado poco antes de las 11 horas. En primer lugar ha declarado el delegado de Economía, que ha sido el que más tiempo ha hablado. A continuación ha sido el turno de la exdirectora de Madrid Destino, Ana Varela y luego el de Celia Mayer, que han estado menos tiempo. La vista ha terminado sobre las 13 horas.

Preguntados por la intención de los populares de que hagan público el acta de lectura de derechos, Carlos Sánchez Mato lo ha calificado de "patético" y de "salida de pata de banco", y ha apuntado a continuación que en dicha declaración hay "datos como el domicilio", los cuales no les apetece "demasiado" hacerlos públicos.

Por su parte, Celia Mayer ha reiterado que no están imputados, ya que en el escrito de la jueza se deja constancia de que son llamados como "querellados". "No cabe duda, y es una estrategia para contaminar el espacio político y mediático", ha precisado.

"TENÍAMOS QUE TENER LA SEGURIDAD"

La delegada de Políticas de Género y Diversidad ha indicado que trasladaron una exposición de hechos ante la Fiscalía Anticorrupción sobre el contrato con el Mutua Open Madrid porque tenían que tener "seguridad jurídica" de que los contratos estaban bien hechos.

Mayer ha explicado que los informes de la Asesoría Jurídica "evitan pronunciarse sobre determinadas cuestiones" para saber si había marcos dentro de lo legal. "Los informes de la asesoría jurídica no determinan con exactitud, y decidimos acudir a despachos especializados, porque es un contrato complicado", ha aseverado.

Sánchez Mato ha indicado que es "evidente" que hay "una clara relación desigual entre lo que hace una parte y lo que hace otra" en el contrato del Mutua Madrid Open, y así se lo han manifestado al juez. "Ha comprendido lo que decía, y es que en un convenio debe haber una situación de igualdad; si no, hay un problema", ha explicado, para apuntar a continuación que ellos no son quienes "para decidir si merece reproche legal".

Además, el delegado de Economía y Hacienda ha indicado que "habría motivo" por el que no hubieran llegado a declarar, pero querían "poner de manifiesto la claridad de la contratación pública". "Creo que el hecho de que el Fiscal no ha intervenido es porque estaba todo claro", ha apuntado Mayer a renglón seguido.

EL OPEN EN MADRID SIN PAGAR

Celia Mayer ha asegurado que si de ella hubiera dependido no se hubiera firmado ese contrato, pero que sí le gustaría que se quedara el torneo "sin pagar".

"Creo que los eventos de élite son siempre buenos para la ciudad porque gustan y construyen imagen de ciudad", ha expresado la delegada. Sin embargo, para Mayer el coeste del mismo es "exagerado". "En 2015 el coste era un 60 por ciento del presupuesto de deportes para toda la ciudad", ha comparado.

Mayer además ha señalado que el Ayuntamiento de Ahora Madrid "apuesta porque los polideportivos tengan más capacidad para hacer deporte".