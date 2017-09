El Año Jubilar lleva a Liébana a 650.000 personas y sus actividades generan un impacto económico de 26 millones

18/09/2017 - 20:35

Cs pregunta a Revilla si se ha planteado cesar a Francisco Martín por la gestión del evento

SANTANDER, 18 (EUROPA PRESS)

Unas 650.000 personas han acudido a Liébana en los cinco meses que han trascurrido de Año Jubilar Lebaniego --comenzó el 23 de abril de 2017 y concluirá ese mismo día de 2018--, lo que supone un 15% más que en su edición anterior, la de 2006, según los datos aportados este lunes en el Pleno del Parlamento regional por el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, quien ha cifrado en 26 millones el impacto económico de las más de 200 actividades programadas con motivo de este evento.

Martín ha facilitado estos datos tras ser interpelado por el diputado del PP Santiago Recio sobre la situación de las cuentas de la Sociedad Año Jubilar --que en estos momentos refleja pérdidas y ha recibido un préstamo de 2,5 millones de la también sociedad pública Cantur-- y la marcha del evento, que, según los 'populares', va a quedar como algo "intrascendente".

El consejero no ha coincido con la visión de los 'populares' y ha afirmado que el actual Año Jubilar está consiguiendo "mucho más impacto" con "menos dinero" y "más vocación e ilusión".

Y sobre los patrocinios y la situación financiera de la Sociedad Año Jubilar, Martín ha reconocido que "es cierto" que la "crisis" está haciendo "mucho más difícil" conseguir patrocinadores.

PATROCINIOS SUSCRITOS POR MÁS DE UN MILLÓN

Según ha dicho, hasta la fecha, hay suscritos patrocinios por "más de un millón de euros", aunque ha reconocido que no todos han sido abonados aún, lo que --ha dicho-- ha generado un "desfase" en las cuentas de la Sociedad Año Jubilar hasta que se formalicen.

Ha señalado que afrontar este "desfase", la Sociedad Año Jubilar ha tenido que financiarse con el préstamo de Cantur.

Martín ha defendido que la financiación es una fórmula "habitual" y ha explicado que hacerlo a través del préstamo de Cantur --sociedad pública propietaria del 100% de la Sociedad Año Jubilar, según ha apuntado el consejero-- era lo "más barato".

El titular de Turismo ha hecho estas declaraciones después de que Recio censurara la gestión que el Gobierno regional está haciendo del Año Jubilar.

Y es que ha criticado que, de forma contraria a lo que aseguró el Ejecutivo, sea el dinero público el que está soportando "masivamente" los gastos de la celebración del evento. "Si hay que poner dinero público se pone dinero público, pero que se diga", ha añadido.

Además, ha calificado de "oscura" la gestión que se está haciendo del Año Jubilar y ha opinado que en la "opacidad" que, a su juicio, está existiendo tiene una "voluntad evidente de ocultación".

MARTÍN ACUSA AL PP DE QUERER "MANCHAR" Y "ENSUCIAR" EL AÑO JUBILAR

El consejero ha acusado al PP de querer "manchar" y "ensuciar" el Año Jubilar y una gestión del evento que, según ha dicho, es "absolutamente transparente", una actitud que, a su juicio, "pasará factura" al PP.

También ha opinado que con sus críticas a los patrocinios recabados, menores de las expectativas iniciales, y al destino de éstos, el PP está "insultando" a las empresas y entidades privadas que los han aportado. "Usted están espantando a los patrocinadores", ha afirmado el consejero de Turismo.

Además, sobre los patrocinios y la situación de la Sociedad Año Jubilar, Martín ha insistido en que "el partido se está jugando" y actualmente solo es "un cuadro a medio pintar".

Por ello, ha abogado por esperar y ha afirmado que "hasta que no acabe el año fiscal 2018" no se sabrá si habrá o no beneficios en la Sociedad Año Jubilar.

También ha recordado que el objetivo de una sociedad pública no es obtener beneficios y ha aludido al impacto del Año Jubilar y de sus actividades en el turismo y en lo económico.

Entre las cifras aportadas, ha insistido en esos 650.000 visitantes a Liébana, de los cuales "más de 5.000" han sido peregrinos, lo que hace una proporción de "10 a 1" respecto al Año Jubilar de 2006.

También ha incidido en la ocupación hotelera, en el incremento de las pernoctaciones, entre ellas en los albergues, o en el número de visitantes a instalaciones como el teleférico de Fuente De.

Por el Año Jubilar Lebaniego también ha sido cuestionado en el Pleno, esta vez a instancias del grupo mixto, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien ha suscrito "el 100%" de las explicaciones de Martín.

Revilla ha afirmado que lo que "le interesa" del Año Jubilar es cuánta gente va a visitar Cantabria y Liébana llamados por la celebración de este evento.

"Lo que se trata es del resultado, no de la recaudación", ha subrayado el presidente regional, quien, respecto a los patrocinios y situación del Año Jubilar, ha abogado por esperar a que concluya.

Y es que, según Revilla, la evaluación de un "alumno" no se debe realizar hasta que acabe el curso ya que "no vaya a ser" que ahora "apruebe con raspado" pero al final concluya con "matrícula de honor".

Respecto a las críticas de la oposición, Revilla se ha mostrado "convencido" de que hay quienes se sienten "cabreados" con las "buenas noticias para Cantabria".

"En Ciudadanos nos alegramos de las buenas noticias pero cuando las hay", ha dicho el diputado Rubén Gómez, quien ha opinado que el Año Jubilar Lebaniego "no está destacando por lo positivo" a la vista de las cuentas de la Sociedad Año Jubilar.

Y ha señalado que se han suscrito patrocinios por poco más de un millón de euros cuando las expectativas iniciales eran de obtener 10. También ha indicado que los ingresos hasta el momento son de unos 221.000 euros y ha señalado que se ha suscrito un préstamo de Cantur a la Sociedad Año Jubilar por 2,5 millones de euros.

Así Gómez ha preguntado a Revilla si se plantea cesar al consejero e, irónicamente, ha añadido que es algo que no sabe si planteárselo a él o al secretario general del PRC.

En el Pleno, Martín también ha sido cuestionado por la aparición de contratos con cláusulas de confidencialidad en los eventos patrocinados por la Sociedad Año Jubilar.

Tras las críticas de Cs por ello, el consejero ha asegurado que la introducción de estas cláusulas no es una práctica "reiterada" en el Gobierno de Cantabria y ha asegurado que "nunca" se hace a propuesta del Ejecutivo sino de la "contraparte" como condición para realizar su aportación.

Martín ha reconocido que los contratos de patrocinios de los dos conciertos principales del Año Jubilar --el de Enrique Iglesias y el de Jean Michel Jarre-- sí incluían estas cláusulas. Respecto a ambas actuaciones ha cifrado su impacto económico en 13 y 11 millones, respectivamente.