Fomento dice que la propuesta del Gobierno de Navarra "es inasumible porque no garantiza las obras del TAV"

18/09/2017 - 21:30

El Ministerio de Fomento ha manifestado que la propuesta que le ha formulado el Gobierno de Navarra para el corredor ferroviario "es inasumible porque no garantiza las obras del tren de alta velocidad".

PAMPLONA, 18 (EUROPA PRESS)

Fomento ha afirmado en un comunicado que el planteamiento del Ejecutivo foral sobre el convenio para el TAV "nada tiene que ver con lo acordado, plantea aspectos que no formaban parte de la negociación, constituye una nueva maniobra dilatoria y supondría un año en blanco para la llegada de la alta velocidad a Navarra".

Según continúa señalando el Ministerio, el planteamiento expuesto por el vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, "no ofrece las garantías para el desarrollo de esta infraestructura en los plazos acordados", tal y como le ha traslado el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, en la reunión de la comisión de seguimiento del convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, la Comunidad Foral de Navarra y Adif, que se ha celebrado esta tarde en Madrid.

En el marco de la reunión, el Ministerio de Fomento se ha mostrado "dispuesto" a analizar la propuesta de convenio del Gobierno de Navarra, "siempre y cuando éste garantizase el cumplimiento de una serie de requisitos que aseguren que las obras se van a ejecutar en el plazo acordado".

Según Fomento, la propuesta del Gobierno navarro "condiciona la firma del convenio para las obras del TAV a la firma del Convenio Económico con la comunidad, cuando en ningún caso ha formado parte de la negociación". "De hecho, ambos convenios no tienen ningún tipo de relación y su vinculación conllevaría un notable retraso para el proyecto", ha añadido.

LICITACIÓN DE LAS OBRAS E INICIO DE LOS TRABAJOS

Además, es "irrenunciable" para el Ministerio de Fomento la licitación de los proyectos Villafranca-Peralta y Peralta-Olite, "tal y como estaba estipulado en el acuerdo, antes de que finalice el año, y la consignación de la partida presupuestaria necesaria para el inicio de las obras en 2018".

Sin embargo, el Gobierno foral ha trasladado a Fomento que "no está en condiciones de cumplir con estas premisas, en particular que no va a consignar ninguna partida presupuestaria para 2018, lo que supondría inevitablemente que no se ejecutara obra de la alta velocidad en ese año", ha añadido el Ministerio.

Fomento ha apuntado a continuación que "los problemas del Gobierno de Navarra no pueden condicionar el desarrollo de una infraestructura esencial para la competitividad y la conectividad de esta comunidad, del mismo modo que los navarros no pueden permitirse un nuevo año en blanco para la llegada de la alta velocidad".

El Ministerio de Fomento ha sostenido que ha cumplido por su parte "con todos los compromisos que adquirió con el Gobierno de Navarra", al que ha tendido la mano para que el proyecto "se desarrolle lo antes posible y en el marco de la colaboración institucional".

Por ello, ha reclamado al Gobierno foral que "cumpla con los compromisos adquiridos para licitar este año los proyectos y ejecutarlos en 2018, estableciendo la dotación presupuestaria necesaria para ello, por lo que, ante la negativa que el Gobierno foral plantea, el Ministerio se vería obligado a dar los pasos necesarios para asumir la ejecución de las obras de la alta velocidad en Navarra".