She's the Fest celebrará su tercera edición del 21 al 23 de septiembre y se traslada a La Rambleta

19/09/2017 - 11:10

El festival She's the Fest celebrará su tercera edición los días 21, 22 y 23 de septiembre con una novedad importante, el cambio de ubicación, ya que en esta ocasión se desarrollará en La Rambleta, informan los imulposres de la cita.

VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS)

El certamen, "un año más potencia, visibiliza y pone en valor el trabajo compositivo e interpretativo de las mujeres en la música con propuestas artísticas de una enorme calidad".

La música será el eje principal de este escaparate de la creación hecha por mujeres, por lo que de nuevo el line-up del festival estará compuesto por grupos en los que ellas tienen el papel protagonista en todos los niveles. Además, al igual que en ediciones anteriores, el cine y otras actividades formarán parte de la programación.

Este año el cartel es más reducido en número de artistas por día pero no por ello menos interesante. María Arnal i Marcel Bagés continuarán con su exitosa gira que les está llevando a infinidad de ciudades de toda España ganando cada vez más público y excelentes críticas. Además, Christina Rosenvinge acudirá con la banda al completo a presentar su nuevo disco que en los días del festival estará recién editado.

Por su parte, Hinds no paran de pasear su mezcla de garaje y pop más allá de nuestras fronteras pero afortunadamente en breve anunciarán gira española y She's The Fest será una de sus paradas, mientras que Iseo & Dodosound continúan con su ascenso meteórico de este último año en el que han sido ya unas cuantas ocasiones en las que han colgado el sold out en la sala.

Svper vendrá también a presentar su nuevo disco del que ya salió un adelanto en mayo; y Catnapp, argentina afincada en Berlín, combina R&B, rap, breakbeat, pop, drum and bass en un live act disfrutable y bailable "cien por cien".

Desde Austria llegan Mynth, una jovencísima banda capitaneada por los hermanos Giovanna y Mario Fartacek que con su mezcla de trip-hop y pop pronto han despuntado en la escena austriaca y comienzan su asalto al resto de Europa. Además, también participarán algunas de las artistas más destacadas de nuestra comunidad participantes en el concurso Sona la Dipu de Diputación de Valencia: Gem, Odd Cherry Pie y The Seafood Special.

SEDE OFICIAL EN VALENCIA DE MUJERES DE CINE

She's The Fest es desde este año sede oficial en Valencia de Mujeres de Cine: Muestra itinerante de cine español hecho por mujeres. La iniciativa reivindica el trabajo creativo de directoras de cine, como representación de todo un grupo de mujeres que luchan y se abren hueco en el mundo de la industria cinematográfica y audiovisual.

Este año se programa el ciclo 'Nosotras también contamos', una acción específica para el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, una muestra de los más recientes e interesantes largometrajes españoles realizados por mujeres cuyo foco principal sea la mujer como protagonista frente y tras las cámaras, con el objetivo de promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a través del cine.

En esta tercera edición, y con el patrocinio de Cervezas Alhambra, tendremos una exposición de la valenciana Nerea Coll, fotógrafa oficial de algunos de los más importantes festivales de la península entre los que destacan Sonar, Arenal Sound, FIB o Interestelar, Granada Sound.