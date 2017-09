La licitación pública en Andalucía cierra el primer semestre de 2017 conun alza del 40,3% respecto a 2016

Fadeco pide que se concrete el 'Pacto de Estado' anunciado por Rajoy sobre infraestructuras, para disipar incertidumbres

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

La licitación pública en Andalucía ha cerrado el primer semestre de 2017 con un alza del 40,3 por ciento respecto al mismo período de 2016, según el Informe Económico del Primer Semestre de 2017 de Fadeco Contratistas, que precisa que en total, durante los primeros seis meses del año se han licitado actuaciones por un importe de 641,27 millones de euros.

Según indica Fadeco en una nota, este aumento responde al impulso llevado a cabo por el conjunto del sector público de la Junta de Andalucía y las corporaciones locales, mientras que la Administración Central ha reducido su capacidad inversora en un 5,7 por ciento.

De esta forma, la licitación pública de la Junta de Andalucía pasa de 139,09 a 246,26 millones de euros, y supone un incremento del 77 por ciento, con lo que "se confirma el compromiso hecho en su día de cumplir las pautas del marco presupuestario para el presente ejercicio".

También han contribuido a este aumento de la licitación el conjunto de las corporaciones locales andaluzas, que han incrementado el gasto público destinado a inversiones en infraestructuras un 45,6 por ciento, hasta los 254,19 millones de euros, en relación con igual período de2016.

Por su parte la Administración Central ha mantenido el comportamiento "errático" que viene mostrando hace ya algunos trimestres, reduciendo su capacidad inversora en esta primera parte del año un 5,7 por ciento,"hasta el punto de que el gasto público que ha destinado a infraestructuras equivale a 0,05 céntimos de euros diarios por habitante".

De esta forma, la licitación crece en todas las provincias a excepción de Córdoba y Granada, que no registran oscilaciones significativas ni al alza ni a la baja, siendo las de Málaga, Almería y Sevilla, por este orden, las que registraron las cifras mayores de licitación en valores absolutos, sumando en conjunto 429,43 millones de euros, que representa el 67 por ciento del total.

Según el presidente de Fadeco Contratistas, Francisco Carmona, estedato "puede ofrecer una imagen de desequilibrio en el reparto territorial de la inversión, pero, sin embargo, se trata de una mera apariencia, en tanto en cuanto, en el caso de las provincias de Málaga y Sevilla el 52,5 y el 68,3 por ciento de la licitación total corresponde, respectivamente, a la promovida por las corporaciones locales".

De hecho, atendiendo a la inversión según el númerode habitantes, las provincias que más crecen son Almería, Huelva, Cádiz y Sevilla, por este orden.

SIN CAMBIOS EN LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL

El informe ha apuntado que la construcción residencial "no experimenta cambios significativos, tal y como apuntan las cifras de nuevas iniciaciones, las transacciones de vivienda, o los visados de proyectos, entre otros indicadores".

Como se viene señalando en anteriores informes, la reactivación deeste segmento "sigue las mismas pautas que a nivel estatal". Según los datos provisionales del primer semestre, la construcción de nuevas edificaciones ha acelerado de manera notable el ritmo de iniciaciones, al incrementarse un 55,4 por ciento en relación con igual período de 2016.

Por su parte, las transacciones acumuladas se incrementaron un 10,5 por ciento con respecto a las producidas en 2016, sobre todo debido al tirón que sigue mostrando la venta de vivienda usada, que crece un 12 por ciento y representan el 81,7 por ciento del total de las transmisiones.

Todas las provincias registraron aumentos, siendo Málaga, Sevilla,Cádiz y Almería las que, por este orden, alcanzaron en valores absolutos el mayor número de ventas.

Esta recuperación está comenzando a trasladarse a los precios de lavivienda y el suelo, que empiezan a registrar un alza promedio del 1,8 por ciento en términos anualizados.

EL EMPLEO SE DESACELERA

En materia de empleo, el informe de Fadeco ha indicado que la variación interanual de la población activa "experimenta un retroceso del 10,3 por ciento, que se une a la caída que viene produciéndose desde el inicio de la recesión en el sector".

De esta forma, ha apuntado que en el primer semestre el descenso en materia de empleo es del 7,1 por ciento, y afecta a todas las provincias, a excepción de Málaga que registra desde 2014 aumentos progresivos de la población activa.

PACTO DE ESTADO EN INFRAESTRUCTURAS

Fadeco ha lamentado que "la fortaleza de la economía sigue sin traducirse en avances significativos de la licitación, sin que el aumento experimentado a lo largo del primer semestre apunte un cambio de tendencia".

En concreto, la inversión pública en infraestructuras, prevista por España para el período 2017-2020 "es inferior, en un 40 por ciento, a la inversión promedio programada por el conjunto de países de la Unión Europea, siendo la diferencia todavía más abultada comparada con la planificada y programada por las cuatro primeras potencias".

En este sentido, Francisco Carmona ha recordado que "hace tiempo que el sector viene llamando la atención sobre el bajo nivel del gasto público que durante la crisis y la poscrisis se ha destinado a infraestructuras".

Ha añadido que "tanto la Comisión Europea, como las principales autoridades financieras y monetarias, incluido el Banco de España, han dirigido recientemente al Gobierno una advertencia sobre las deficiencias que presenta el estado actual de las mismas en cuanto a su conservación y mejora, y también sobre las carencias respecto de las comprometidas en los distintos planes de actuación estratégicos, con especial referencia a las relacionadas con el suministro, tratamiento y depuración de las aguas; deficiencias y carencias que se manifiestan en el escaso uso de los fondos comunitarios puestos a disposición de los distintos Estados para reactivar la economía".

Este escenario explica, a su juicio, "el anuncio que el Gobierno hizo a finales del pasado mes de abril, relativo a la necesidad de introducir cambios en la gestión de la obra pública, y la necesidad de buscar nuevas vías de financiación extrapresupuestaria, o revisar los modelos actuales, que ayuden a superar esta situación".

Fadeco ha indicado que el propio presidente del Gobierno "aludió a un 'Pacto de Estado', del que no ha ofrecido ningún detalle, anuncio que tuvo su continuación en las primeras semanas de julio, cuando el presidente hizo pública la inminente aprobación de un plan extraordinario para el período 2017-2021, de hasta 5.000 millones de euros, para acometer actuaciones calificadas como prioritarias, que tampoco se han concretado".

"No cabe duda que se trata de un cambio de actitud del Gobierno queel sector valora, pese a que la inversión anunciada sigue siendo insuficiente para encauzar la corrección del déficit en inversión que searrastra. No obstante, su concreción genera no pocas incertidumbres dentro del actual marco presupuestario", ha aseverado.

Carmona ha apuntado que "no se prevé un avance de la licitación, subsistiendo las dudas apuntadas en el anterior informa acerca de que las corporaciones locales puedan mantener el nivel de licitación que han protagonizado en esta primera parte de 2017".