Madrid. el ayuntamiento aprueba créditos por valor de 150 millones para compensar el dinero inmovilizado por hacienda

19/09/2017 - 12:15

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

La Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid aprobó este martes suplementos de crédito y créditos extraordinarios por valor de unos 150 millones de euros para compensar parte de los 238 millones que el Ministerio le obligó a dejar inmovilizados para compensar el exceso sobre la regla de gasto en 2016, una parte para inversiones y otra par amortizar deuda.

En 14 puntos de la comisión se aprobaron otros tantos créditos o suplementos de crédito, siempre con el voto a favor de Ahora Madrid, el PSOE y Ciudadanos; a los que se unió el PP en nueve de ellos pero se abstuvo en los otros cinco. Como muchas otras veces, el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, aseguró que se mantiene dentro de la legalidad, aunque buscando "resquicios legales" para no hipotecar las inversiones que necesita la ciudad.

Por el contrario, el portavoz adjunto del PP, Íñigo Henríquez de Luna, auguró que la Delegación del Gobierno volverá a enviarle un requerimiento para que no apruebe partidas presupuestarias concidentes con lo que tuvo que recortar por el obligado acuerdo de no disponibilidad de los 238 millones. Mato le acusó de ponerse del lado del Gobierno y no del de la ciudad. El portavoz de Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo, reconoció que las inversiones son muy positivas pero que no iba a entrar en el juego de Sánchez Mato.

La recurrente polémica sobre las inversiones y el acuedo de no disponibilidad volvió una vez más en la sesión de control de la comisión, en la que Redondo, en tres preguntas, pasó a criticar a Mato por sus compras a destiempo y mala gestión que, a su juicio, provocaron el exceso en la regla de gasto de 2016 y metieron a la ciudad en "un lío", y "de aquellos polvos estos lodos". Y preguntó si, como ha apuntado un informe, el Ayuntamiento volverá a excederse este año en 441 millones sobre el techo de gasto, sin que el delegado aclarara si lo hará.

(SERVIMEDIA)

19-SEP-17

KRT/pai