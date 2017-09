CyL recicló en 2016 unas 11.000 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos, 4,64 kilos por habitante y año

19/09/2017 - 12:30

Castilla y León recicló a lo largo de 2016 casi 11.000 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos, lo que junto a la recogida que realizan los gestores, alcanzó los 4,64 kilogramos por habitante y año, lo que supone cumplir la normativa europea y española al respecto.

VALLADOLID, 19 (EUROPA PRESS)

Así lo ha afirmado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en el marco de la jornada 'La correcta gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos', organizada por Ecolec y El Norte de Castilla.

El consejero ha destacado el alto compromiso de Castilla y León en materia de gestión de residuos, también en el caso de los aparatos eléctricos y electrónicos, materia en la que se cumple tanto la directiva europea como el Real Decreto en torno a esta materia.

Suárez-Quiñones ha incidido en que se trata de generar también una nueva economía y aprovechar la oportunidad económica del residuo que se genera, que en 2020 podría alcanzar en la Unión Europea unos 3.700 millones de euros.

Tras insistir en la necesidad de aprovechar la oportunidad de la gestión de residuos, el consejero ha señalado que en 2015 se recogieron 10.060 toneladas, una media de 4 kilogramos por año, mientras que en 2016 ascendió a 10.911 más lo que recogieron los gestores.

El titular de Fomento y Medio Ambiente ha abogado por "ir a más" y ha señalado que lo más importante y relevante en esta cadena son los consumidores y usuarios, ya que si no estuvieran concienciados y los aparatos no entraran en la cadena "no serviría de nada".