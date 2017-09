'Rey o Bufón' recala en la Plaza del Mercado e incorpora Agentes de Prevención de Conductas Violentas

19/09/2017 - 12:37

Advierte de que "Ser plasta, seguirla, dirigirle piropos y miradas lascivas también son agresiones"

LOGROÑO, 19 (EUROPA PRESS)

Cruz Roja Juventud se instalará esta noche en la Plaza del Mercado dentro de la Campaña 'Rey o Bufón' que, además, en esta ocasión, se suma a la campaña contra las agresiones sexuales con la presencia de Agentes de Prevención de Conductas Violentas.

Tal y como ha informado Cruz Roja, la carpa se instalará en la Plaza del Mercado desde las 19:00 horas y hasta las 3:00 horas de la mañana con la "finalidad de informar y sensibilizar a los jóvenes sobre los riesgos de un consumo abusivo de alcohol, así como para concienciar sobre las agresiones machistas en fiestas".

Como novedad para este año, en la carpa estarán presentes voluntarios y voluntarias pertenecientes al grupo de agentes de sensibilización, adscritos al proyecto de Prevención de Conductas Violentas.

La misión de estos voluntarios será intentar sensibilizar de que "no todo vale" y de que "no es no". Para conseguirlo transmitirán a los jóvenes mensajes como "Ser plasta, seguirla, dirigirle piropos y miradas lascivas también son agresiones"; "El consumo de alcohol y otras drogas no justifica nada"; "La forma de vestir forma parte de la libertad de las mujeres"; "La indiferencia te hace cómplice"; "La ausencia de un SÍ CLARO, ¡también es NO!"; "Pon límites, ¡tú decides!".

Además, pondrán a quien lo desee un tatoo con el mensaje "NO es NO" con el fin de hacer visible su compromiso contra las agresiones machistas

Para todo ello, Cruz Roja Juventud se hará eco de la información distribuida por el Ayuntamiento de Logroño, sumándose a su campaña '¿Entiendes cuando digo no?', y repartiendo los diferentes materiales editados por el Consistorio.

Igualmente se dará a conocer la iniciativa 'Pregunta por Ángela', que pretende involucrar al sector hostelero de la ciudad para prestar ayuda inmediata a posibles víctimas de agresiones sexuales que, solo con acercarse a la barra y preguntar por Ángela, darán a conocer al personal del establecimiento su situación de forma discreta para obtener su ayuda sin que se genere ningún alboroto.

Y SIGUE CON CONTROLES DE ALCOHOLEMIA

Paralelamente a esta actividad, y como es habitual en la campaña 'Rey o Bufón', se realizarán controles de alcoholemia a las personas que presenten su carnet de conducir, informándoles de los riesgos asociados al consumo de alcohol.

Para el desarrollo de esta actividad, Cruz Roja Juventud cuenta con la financiación del Gobierno de La Rioja a través del Instituto Riojano de la Juventud, con la colaboración de la Dirección General de Tráfico, y con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño.