PP dice que García-Page "se apropia" de los 10 millones de euros que cede el Estado para subvencionar entidades sociales

19/09/2017 - 12:36

La presidenta del Grupo Popular en las Cortes regionales, Ana Guarinos, ha afirmado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "se apropia" de los 10 millones que el Estado cede a la Comunidad Autónoma para subvencionar a entidades sociales y que corresponden al 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

TOLEDO, 19 (EUROPA PRESS)

"Le pido a Page que utilice este dinero con los mismos criterios que lo ha utilizado el Gobierno de España para el tercer sector. Espero que no utilice otros criterios que no sean objetivos para el reparto de este 0,7 por ciento y que no perjudique a entidades como Cáritas Diocesanas o Red Madre", ha manifestado Guarinos en rueda de prensa.

En este sentido, la presidenta del Grupo Popular ha recalcado "lo mal que tiene que estar García-Page para anunciar aquello que le proporciona el Gobierno de España". "Recibe más dinero para hacer lo que él tenía que hacer con fondos propios", ha agregado.

Asimismo, Guarinos ha criticado también "los anuncios" del presidente regional respecto a las reformas de diversas oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, cuando "también es el Estado" el que proporciona los fondos para reformar estas oficinas. "Que tenga el valor de decir que ese dinero viene de la Administración General del Estado", ha instado la 'popular'.

"PAGE PUEDE PERDER PRIMARIAS"

Por otra parte, Guarinos se ha referido al proceso de primarias abierto en el PSOE de la región y ha asegurado que "se puede dar la circunstancia de que el rival --en referencia al alcalde de Azuqueca de Henares (Guadalajara), José Luis Blanco, y candidato a la Secretaría General del partido en Castilla-La Mancha--, le duplique --a García-Page, también candidato a revalidar este cargo-- en voto y de que este pierda".

"Es lamentable que Page no tenga nada que ofrecer a la militancia y base su campaña en el machismo y en el insulto hacia la presidenta del PP en la región, María Dolores de Cospedal", ha reprochado Guarinos, al tiempo que ha señalado que esto "demuestra que Page es una persona acomplejada" y que "le falta valor como hombre y como político".

NO SE PRONUNCIA SOBRE EL ATC

Preguntada por la perspectiva de su partido respecto a la visita que realiza este martes el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, a Bruselas con el objetivo de defender la protección del espacio de la Laguna de El Hito e impedir la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), Guarinos ha rechazado manifestarse sobre el tema ya que considera que "lo grave en estos momentos es lo que sucede con el separatismo" en Cataluña.