La política de contrataciones y la falta de abastecimiento de agua centrarán el pleno de la Diputación de Málaga

19/09/2017 - 13:29

La apertura de un proceso selectivo en la Diputación de Málaga y la falta de suministro de agua en diversos municipios de la provincia debido a la escasez de precipitaciones centrarán el pleno de la institución supramunicipal de este miércoles.

MÁLAGA, 19 (EUROPA PRESS)

Así, Ciudadanos llevará una moción urgente para que se suspendan las bolsas de empleo abiertas este verano en la institución hasta que se apruebe el reglamento que lleva meses negociándose. No obstante, su portavoz, Gonzalo Sichar, ha aclarado que las personas que ya se han presentado no tendrían que volver a registrar papeles.

Ha manifestado en rueda de prensa que el proceso ha despertado "mucha expectación", de hecho, se han presentado más de 9.000 personas "pero la gran mayoría no tiene prácticamente la oportunidad de entrar" por los requisitos. Además, ha aludido a un informe de Intervención de finales de julio, conocido ahora, que habla de "palmario fraude de ley en la política de contratación" y que es "bastante contundente".

"No vamos a ser cómplices de este abuso", ha sostenido, al tiempo que ha acusado a la institución de ser "una agencia de colocación, algo muy extendido en las diputaciones". De hecho, ha reiterado que el reglamento en el que se viene trabajando busca "precisamente acabar con el sistema clientelar".

ESTABILIDAD PARA LOS INTERINOS

En los mismos términos se ha pronunciado el portavoz del PSOE, Francisco Conejo, quien ha manifestado que son muy "críticos con la aprobación, por decreto" de este proceso, sin informar a la oposición ni pasar por el pleno de la institución.

"No hemos participado, lo hemos conocido por lo publicado en los medios de comunicación, por los decretos o por el Boletín Oficial de la Provincia", ha dicho el socialista, quien ha agregado, no obstante, que su partido "siempre ha defendido que estabilidad de la actual plantilla de la Diputación".

"Aquí hay numerosos interinos y hay que garantizar la estabilidad pero también defendemos bolsas de empleo públicas y transparentes", ha añadido Conejo, quien ha recordado al PP que sin Cs "está en minoría", lamentando esa falta de acuerdo con su socio de investidura.

A su juicio, esto demuestra que las relaciones PP-Ciudadanos en la Diputación "no están bien y cada día hay un mayor ninguneo del presidente, Elías Bendodo, a su socio y eso no es bueno para la institución. Es una irresponsabilidad porque no garantiza que los asuntos cuenten con la mayoría del pleno".

El portavoz del equipo de gobierno, Francisco Salado, ha salido al paso de todas las acusaciones incidiendo en que es "falso". "Tan legal es un proceso de concurso-oposición como una oposición pura y dura y los que llevan más de 15 y 20 años se merecen un proceso de consolidación", ha defendido.

El 'popular' ha incidido en que en un concurso-oposición se valoran los méritos pero previamente "tienen que pasar una oposición y si no se aprueba esos puntos no servirían para nada". "Eso es legal y lo contempla la ley", ha reiterado, al tiempo que ha negado cualquier irregularidad.

También ha asegurado que "todo" está negociado con los sindicatos de la institución. En este sentido, sobre la postura de Cs, Salado ha señalado que "tienen otra visión y la respetamos pero no coincidimos". "Que no ataque diciendo que estamos bordeando la legalidad porque no es así. Dar estabilidad a los interinos también es bueno para la Diputación. Otra cosa son las plazas nuevas que estamos en su línea de que haya una oposición pura y dura y todos vayan con las mismas bazas", ha finalizado.

FALTA DE AGUA

Por otro lado, Conejo ha informado de la moción urgente de su formación sobre la sequía y la falta de agua en diversos municipios. Ha puesto como ejemplo a las localidades malagueñas de Archidona, Fuente de Piedra y Colmenar, cuyos alcaldes, Mercedes Montero, Francisco Hidalgo y José Martín, respectivamente, han comparecido en rueda de prensa.

Estas tres localidades llevan desde julio y agosto abasteciendo a sus vecinos con camiones cisterna debido a la falta de agua o a que la que sale por el grifo no es apta para el consumo. Por ello, Conejo y los regidores han reclamado que la Diputación pague íntegramente estas cubas.

"Estos municipios están en la obligación de contratar estos camiones para que sus vecinos tengan agua, es un derecho fundamental; y la Diputación tiene la competencia de asistencia técnica y económica a los municipios menores de 20.000 habitantes", ha dicho Conejo, quien ha incidido en que hay otros municipios gobernados por otras formaciones como IU o PP también con estos problemas. Por ello, ha pedido que se hagan modificaciones del presupuesto para reducir otros gastos y abonar íntegramente el agua en estas localidades.

Según Conejo, no es una petición "partidista y espero que nadie haga confrontación. Vamos en la línea del acuerdo, del consenso y de la responsabilidad y espero que todos estemos a la altura".

Ante esto, el portavoz del PP ha sostenido que la institución pagará esos camiones cisterna siempre que los municipios realicen el trámite conforme se les ha explicado para cumplir con la ley de subvenciones. "Conejo y los alcaldes lo saben pero el dirigente socialista les obliga a venir a la Diputación para hacerse la foto y decir que el PP incumple sus obligaciones", ha indicado.

"Ya me gustaría que --Conejo-- fuera a la puerta de la Junta para reivindicar sus competencias hidráulicas y no los parches porque nosotros pagaremos las ayudas a las cubas. Siempre nos hemos ofrecido pero las subvenciones tienen unas normas que cumplir y ya les hemos explicado a los alcaldes cómo tienen que hacerlo". Por ello, ha apuntado que están esperando a contar con el total de las facturas por estos suministros para hacer frente al pago.

Según los regidores, el gasto afecta a sus ya mermados presupuestos por lo que han confiado en que haya unanimidad en el pleno. En el caso de Archidona el coste de estos camiones cisterna es de 4.500 euros semanales --llevan desde el 30 de agosto--; en Colmenar, 14.000 euros a la semana y llevan así desde julio mientras que en Fuente de Piedra cifran en 1.200 euros semanales el gasto en suministro a los vecinos.

OTRAS MOCIONES

El resto de mociones abordarán temas como la turismofobia y la importancia de esta industria para el país, como es la urgente del PP. El equipo de gobierno también demandará a la Junta la limpieza de cauces de ríos y arroyos, la retirada de aulas prefabricadas y amianto en los colegios y el pago pendiente al Grupo de Desarrollo Rural de Ronda, además de apoyo a los celiacos.

Cs también llevará a pleno que Diputación apoye la Formación Profesional dual y la divulgue en el ámbito empresarial y la puesta en marcha de un plan de dinamización económica en pueblos menores de 20.000 habitantes.

IU Para la Gente defenderá un sistema público de pensiones, sumándose a las reivindicaciones sindicales según ha trasladado la portavoz adjunta, Teresa Sánchez, quien ha informado de que su grupo ha consensuado una moción con la Plataforma Pro Hospital de Ronda para reclamar a la Junta de Andalucía que los terrenos del antiguo hospital "no se vendan ni se destinen a otro fin que no sea público", considerando idóneo un centro sociosanitario para personas que no necesitan ingreso en un hospital pero sí ser atendidas.

La tercera moción de IU tiene que ver con los presupuestos de Diputación y la necesidad de que se ponga en marcha un proceso de enmiendas en el debate y la deliberación de los mismos.

Málaga Ahora pedirá la creación de un sello de calidad laboral por parte de Turismo Costa del Sol para los hoteles y que cualquier convenio esté supeditado a la obtención del mismo. Igualmente, esta formación pedirá que se apoyen las reivindicaciones de las camareras de piso y que el Gobierno las reconozca con una categoría laboral específica. También defenderá una reubicación de la futura depuradora del Guadalhorce.