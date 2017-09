Renovada la composición del Consejo Económico y Social de Extremadura, integrado en un 58% por mujeres

19/09/2017 - 13:28

El Consejo de Gobierno ha procedido al nombramiento de los integrantes del Consejo Económico y Social de Extremadura, a propuesta de las diferentes organizaciones y entidades, al haber finalizado el periodo de mandato del anterior pleno de este órgano.

MÉRIDA, 19 (EUROPA PRESS)

La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha agradecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el "trabajo" y "generosidad" de los anteriores miembros y ha dado la bienvenida a los nuevos representantes.

Además, también ha puesto en valor la paridad del Consejo Económico y Social, integrado en un 58 por ciento por mujeres y en un 42 por ciento por hombres. Asimismo, ha incidido en que tanto la presidencia como la secretaría general la ocuparán mujeres.

MIEMBROS

Así, por parte de UGT han sido nombrados Francisco Morcillo Pereiro, Ricardo Salaya Monsell, María de los Ángeles Rodríguez Márquez y María Teresa Hernández Alcón y representando a CCOO estarán Beatriz Muñoz González, Beatriz Blanco Macarro, Ana Isabel González Méndez y Juan Murillo Murillo.

En nombre de las organizaciones empresariales han sido nombrados Pilar Coslado Santibáñez, Luisa Santana Muñoz, Victoria Bazaga Gazapo, Margarita Redondo Pámpano, Francisco Javier Peinado Rodríguez, Francisco Sánchez Guijo, Pedro Rosado Alcántara y Fernando Herrera Tabares.

En representación del sector agrario se nombra a Dolores Contador García, por parte de Usuarios y Consumidores a Javier Rubio Merinero y para representar al sector de la economía social se nombra a Ángel Juan Pacheco Conejero.

Por su parte, en nombre de la Universidad se ha elegido a Francisco Manuel Pedraja Chaparro, por parte del Consejo de la Juventud será Elena Ruíz Cebrián, y como expertos han sido nombrados Angustias Ventura Tirado y María Carmen Pineda González.

Asimismo, se ha nombrado a María José Pecero Cuéllar como secretaria general del Consejo Económico y Social.

En otro orden de asuntos, y preguntada por la petición del PSOE extremeño de dimisión del alcalde 'popular' de Almendralejo (Badajoz), José García Lobato, la portavoz de la Junta ha indicado que el gobierno regional respetará la "independencia de la justicia".

"Pero luego hay otra cosa que es la responsabilidad política y las responsabilidades políticas que uno tiene que tener con quienes representa, porque nosotros no somos dueños de los cargos públicos que ocupamos, tenemos los votos prestados de los ciudadanos durante cuatro años, por tanto parece lógico que se dé alguna explicación por parte del alcalde de Almendralejo o del partido político que lo sustenta, pero no es a mí a quien me toca decir eso y por eso lo hacía muy bien el portavoz de los socialistas de Extremadura", ha añadido.