Gobierno canario insiste en que Gran Canaria, como otras islas, tiene un "problema real" con los vertidos al mar

19/09/2017 - 13:42

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha insistido este martes durante el Pleno del Parlamento de Canarias en que Gran Canaria, como otras islas, tiene un "problema real" con los vertidos sin depurar al mar.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 (EUROPA PRESS)

"Hay un problema real, no solo en Gran Canaria, pero en Gran Canaria también", garantizó el también consejero de Obras Públicas y Transportes del Ejecutivo autonómico.

Preguntado sobre "la verdad" de la situación de la depuración en las islas por la portavoz del PP en la Cámara autonómica, María Australia Navarro, Rodríguez no entró en cifras y se limitó al censo de vertidos autorizados y no autorizados, y explicó que sin que estén regularizados "es imposible hacer un plan de seguimiento de los mismos".

Es clave que estén regularizados, agregó, para poder ejecutar un "programa de vigilancia y control". Al respecto, sostuvo que lo importante del asunto es que se están dedicando fondos del Gobierno de Canarias y también del Fondo para el Desarrollo de Canarias (FDCAN) para obras de saneamiento y depuración.

Navarro lamentó que Morales diga "que el 99 por ciento de las aguas vertidas al mar en Gran Canaria se depura", mientras "el presidente [de Canarias, Fernando Clavijo,] dice que no". "Lo importante es saber la verdad. Me preocupa cómo resolver este problema si ustedes no se ponen de acuerdo", indicó.