De la Torre, sobre el ruido en colegios: "no vamos a mirar para otro lado aunque no sea nuestra competencia"

19/09/2017 - 13:57

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dejado claro este martes que desde el Ayuntamiento no van a "mirar para otro lado" en relación con los ruidos en los colegios debido a las actividades que en ellos se realizan por las tardes pese a que "no sea competencia nuestra"; y ha confiado en que en "no muchas semanas, en poco tiempo" se pueda resolver este problema.

MÁLAGA, 19 (EUROPA PRESS)

Por tanto, ha dejado claro que trabajarán en la solución y "haremos lo necesario para que ese clima de normalidad se recupere cuanta antes". Todo ello, ha insistido, pese a que "no sean competencia nuestra ni la educación ni el tema deportivo".

Así lo ha afirmado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas sobre las críticas por exceso de ruido en los centros educativos por las tardes y que podría dejar sin deporte a escolares; al tiempo que ha añadido que "no es un tema fácil, ya que trata de implementar recursos que no están previstos en presupuestos, partidas que no están previstas, para dar esa respuesta".

El regidor ha recordado que hubo una reunión antes de verano "tratando de buscar soluciones", afirmando, además, que desde el Consistorio "vamos a poner sobre la mesa otros recursos de acción administrativa para darle más velocidad".

"Creo que podremos en no muchas semanas, en poco tiempo, tener resuelto este tema", ha dicho, destacando el "compromiso" pero dejando claro que "no es nuestra competencia".

En este sentido, ha afirmado que el tener instalaciones deportivas en la ciudad "es competencia autonómica, pero estamos acostumbrados a que el Ayuntamiento haga de todo, haga viviendas, políticas activas de empleo e instalaciones deportivas, competencias de la Autonomía".

"Antes de la Autonomía, antes de la democracia, las instalaciones deportivas --Ciudad Jardín y Carranque-- las había hecho el Estado y después fueron transferidas a la Autonomía", ha indicado el alcalde, agregando que, por tanto, también "la obligación y los recursos para seguir haciendo cosas, pero hemos sido nosotros los que hemos metido el hombro para hacer la gran transformación deportiva de la ciudad".

Es más, ha dejado claro que "he dado instrucciones para que busquemos la acción mediante los mecanismos e inversiones más potentes técnicamente, como son Gerencia y Vivienda, para resolverlo en el menor breve tiempo". Eso sí, ha advertido de que es "porque nosotros, una vez más, hemos dicho 'vamos hacia adelante' en un tema que no es nuestra competencia".

"Nosotros estamos aquí ayudando a resolver un problema generado porque también en su momento dimos un paso hacia adelante para mejorar las instalaciones deportivas de Málaga", ha agregado, por lo que, ha añadido que "no vamos a estar ajenos a este tema y lo resolveremos en plazo breve".

De la Torre ha aclarado, dado que han empezado a suspender entrenamientos los escolares, que trataran de que "nadie se ponga nervioso, crear consenso y un buen diálogo entre vecinos y colegios" para "ver horarios que sean lo más adaptados a necesidades de los vecinos para que haya el máximo confort y tranquilidad", además de "seguridad en los colegios para que no haya problemas de denuncias por materia ambiental".

"Son temas complejos pero no vamos a mirar para otro lado, aunque no sea competencia nuestra ni la educación ni el tema deportivo", ha reiterado De la Torre, asegurando que "tengo previsto la acción nuestra y las reuniones; haremos lo necesario para que ese clima de normalidad se recupere cuanto antes", ha concluido.