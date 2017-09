Aliaga (PAR) expresa su preocupación por la falta de aparatos de radiología en Huesca y Teruel

19/09/2017 - 14:16

El presidente del Partido Aragonés (PAR) y portavoz en las Cortes, Arturo Aliaga, ha mostrado este martes su preocupación por la falta de aparatos de radiología en Huesca y Teruel, "teniendo el Gobierno de Aragón la oportunidad de dotar de aparatos de radiología a los dos hospitales, sin que le costara nada".

ZARAGOZA, 20 (EUROPA PRESS)

"Nosotros dimos la solución proponiendo que los 10 millones donados por la Fundación Amancio Ortega para la sanidad aragonesa los destinara el Ejecutivo autonómico a la compra de aceleradores lineales para dichos centros", ha advertido.

Arturo Aliaga ha considerado que "si queremos fijar la población tendremos que fijar los servicios sanitarios. No entendemos que contando con 10 millones que han llegado de manera extraordinaria, como el gordo de la lotería, no se hayan cubierto las necesidades de radiología en Huesca y Teruel".

Por su parte, la diputada del PAR por Teruel, Berta Zapater, que defenderá en el pleno una propuesta en este sentido, ha señalado que no se puede perder esta oportunidad, "el medio rural tiene que beneficiarse de esta donación para adquirir una mayor calidad de vida".

"El Gobierno de Aragón aún está a tiempo", ha manifestado la diputada, quien ha cuestionado las palabras del consejero Sebastián Celaya cuando aseguró que la radioterapia en Teruel "no es una cuestión de dinero sino de población".

Para Zapater, los pacientes deben recibir la misma atención "vivan donde vivan". Las carencias en equipamientos, medios y personal "indignan a la gente". Zapater ha cuestionado que ahora Celaya diga, tras presiones de su propio partido en Teruel, que el acelerador lineal "podría implantarse en el nuevo hospital". "No tiene justificación que no se implante ahora que no le cuesta nada", ha enfatizado.

El diputado por Huesca, Jesús Guerrero, ha defendido la necesidad de dotar de radioterapia al Hospital San Jorge de Huesca para "cubrir las necesidades que tienen los enfermos de cáncer de la provincia". "No es justo que Huesca aún no cuente con un acelerador lineal, siendo que al Gobierno de Aragón le ha tocado la lotería con la donación de la Fundación Amancio Ortega. Es lamentable que de 10 capitales de provincia de España que no tienen aparato de radiología, dos sean Huesca y Teruel", ha concluido.