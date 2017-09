El PP ve "indignante" que la manifestación por la financiación acabe bajo su sede y el PSPV no apoyará ese recorrido

19/09/2017 - 14:21

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha calificado de "indignante" que la manifestación convocada por los sindicatos para el 28 de octubre para reclamar una financiación justa para la Comunitat vaya a finalizar en la Plaza de América, donde los 'populares' tienen su sede, un hecho que tampoco ha gustado al PSPV, cuyo vicesecretario general, Manolo Mata, asegura que no le parece bien y no firmará una convocatoria en esos términos porque no es una manifestación "contra nadie".

VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS)

Así lo han indicado ambos tras la junta de portavoces en las Corts, en la que la portavoz del PP ha asegurado que cuando se enteró de que el recorrido finalizaría en la Plaza de América de València "no daba crédito, creía que era un error". "¿Esa es la unión que quieren?", se ha preguntado, para incidir en que este hecho representa "una deslealtad total y absoluta".

"¿Ven por qué no podíamos ir? Estaba viciado, se han cargado la unidad", ha proseguido Isabel Bonig, que ha recalcado su apoyo al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la reivindicación de la financiación, pero no con "estas formas" y ha advertido: "Nos jugamos mucho como para que el señor Puig se deje arrastrar por Compromís".

La dirigente del PPCV se ha preguntado por qué les apuntan en esta cuestión cuando el sistema actual de financiación autonómica se aprobó en 2009 bajo un Gobierno central del PSOE: "¿Vamos a Blanqueries, entramos en ese juego? Con manifestaciones y con odio se va a otro lugar".

Bonig, que estuvo tentada de llamar a Puig tras conocer el recorrido de la manifestación, ha afirmado que cree en la palabra de este cuando dijo en una entrevista que no sabía nada y que no le parecía bien. Así, supone que los sindicatos "rectificarán" porque ha quedado patente, que es "clarísimamente una manifestación contra el PP".

La Plaza de América, ha incidido, no es "un lugar emblemático de la ciudad", a lo que ha añadido: "Si esa era la forma de persuadir al PP para que acuda, ya les dio que no. ¿Ponemos una pancarta y les recordamos quién aprobó el modelo y nos asomamos? ¿Empezamos esa guerra?".

PSPV: NO ES CONTRA NADIE NI UN "ESCRACHE"

La síndica del grupo popular no llamó al 'president' pero sí envió un mensaje al portavoz socialista, Manolo Mata, quien ha leído ante los medios la conversación mantenida, en la que Bonig le comentó su indignación y él respondió: "Yo tampoco lo sabía, desde luego no pienso firmar una convocatoria en esos términos porque queremos que vaya todo el mundo".

"Es que esta manifestación es por los valencianos, no es contra nadie y cuando los sindicatos hagan la convocatoria dirán el recorrido exacto", ha dicho Mata, que ha avanzado que este viernes se reunirá con el secretario general de UGT PV, Ismael Sáez, precisamente para hablar sobre la manifestación, como ha hecho también con la patronal.

Según ha incidido Mata, "esto no es un escrache" y el PSPV "va a hacer lo posible por que no acabe ninguna manifestación en la puerta de la sede del PP". Además, ha añadido que si el PP acude si se cambia a la Porta de la Mar le parecerá bien, porque "el problema es la financiación, no es Isabel Bonig o el PPCV".

Así, ha indicado que igual que le gustaría que tuviera otro recorrido, también le gustaría que Bonig convocara a sus cargos públicos, votantes y ciudadanía en general a esta marcha.

COMPROMÍS: "SON GANAS DE PROTAGONISMO"

Por su parte, preguntado también por esta cuestión, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha criticado "las ansias de protagonismo inmensas" de Bonig y del PP y les ha instado a recordar que las manifestaciones que convocan los sindicatos --tras descolgarse la CEV "porque parece que el PP tiene derecho de veto"--, como la del 1 de mayo, acaban en la Plaza de América.

"El que ha cambiado de sede ha sido el PP, son ganas de protagonismo, de encontrar excusas baratas para no sumarse", ha aseverado.