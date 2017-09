El sindicato UFP critica "la falta" de vehículos en la Unidad de Prevención y Reacción de Policía Nacional

19/09/2017 - 18:07

El sindicato de la Unión Federal de Policía (UFP) en Córdoba ha criticado este martes "la falta" de vehículos en la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía.

CÓRDOBA, 19 (EUROPA PRESS)

En una nota, el comité provincial del sindicato ha subrayado que "la unidad debería estar dotada con un mínimo de seis furgonetas con los sistemas de seguridad correspondientes para el servicio, así como dos furgonetas de transporte, las cuales no poseen dichas medidas de seguridad, para su labor diaria".

No obstante, han avisado que "en este momento solo hay dos vehículos operativos, uno de ellos de nueva adquisición", dado que "los demás se encuentran averiados y de baja, siendo utilizados para reponer piezas de las que están en funcionamiento", según UFP, que ha añadido que "los vehículos de transporte no son operativos para el trabajo diario", por lo que "se encuentran expuestos a cualquier peligro, no teniendo la seguridad necesaria en este tipo de unidades".

Además, han apuntado que "a todo esto se le tiene que sumar que los funcionarios pertenecientes a la UPR de esta plantilla tienen que realizar servicios en otras provincias, como ha sido el dispositivo de seguridad en la Feria de la localidad sevillana de Écija, así como diversos dispositivos de seguridad en diferentes partidos de fútbol que por su importancia debería acudir la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Sevilla, que se encuentran realizando servicio en Cataluña".